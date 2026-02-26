Ξεκάθαρη κυριαρχία για τις «Αποκαλύψεις» (14,5%), που κινήθηκαν πολύ πάνω από τα υπόλοιπα προγράμματα της ζώνης και δεν απειλήθηκαν.

Σε αρκετά χαμηλότερα επίπεδα βρέθηκαν οι «Αλήθειες με τη Ζήνα» (5,0%) και το «Live You» (4,7%), με μικρή μεταξύ τους διαφορά.

Παρόμοιες επιδόσεις κατέγραψαν το «Όπου Υπάρχει Ελλάδα» (4,1%) και το «Ώρα για Ψυχαγωγία» (4,1%), ενώ την κατάταξη έκλεισε το «Pop Μαγειρική – 8ος Κύκλος» (2,5%).

Πηγή: tvnea.com