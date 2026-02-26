2026-02-26 10:15:13
Φωτογραφία για Μεσημεριανή Ζώνη: Άνετη πρωτιά για «Αποκαλύψεις», χαμηλές πτήσεις στον ανταγωνισμό

 



Ξεκάθαρη κυριαρχία για τις «Αποκαλύψεις» (14,5%), που κινήθηκαν πολύ πάνω από τα υπόλοιπα προγράμματα της ζώνης και δεν απειλήθηκαν.

Σε αρκετά χαμηλότερα επίπεδα βρέθηκαν οι «Αλήθειες με τη Ζήνα» (5,0%) και το «Live You» (4,7%), με μικρή μεταξύ τους διαφορά.

Παρόμοιες επιδόσεις κατέγραψαν το «Όπου Υπάρχει Ελλάδα» (4,1%) και το «Ώρα για Ψυχαγωγία» (4,1%), ενώ την κατάταξη έκλεισε το «Pop Μαγειρική – 8ος Κύκλος» (2,5%).



Πηγή: tvnea.com
ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ
ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ
Το σπίτι ως χώρος συνάντησης και φιλοξενίας
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
Το σπίτι ως χώρος συνάντησης και φιλοξενίας
Πρωινή Ψυχαγωγική Ζώνη: Πρωτιά για «Buongiorno»
ΕΠΟΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
Πρωινή Ψυχαγωγική Ζώνη: Πρωτιά για «Buongiorno»
ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ
ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ NEWSNOWGR.COM
ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ
Πρωινή Ενημερωτική Ζώνη: Πρωτιά για «Κοινωνία Ώρα MEGA», δεύτερο το «Σήμερα»
Πρωινή Ενημερωτική Ζώνη: Πρωτιά για «Κοινωνία Ώρα MEGA», δεύτερο το «Σήμερα»
Πρωινή Ψυχαγωγική Ζώνη: Πρωτιά για «Buongiorno»
Πρωινή Ψυχαγωγική Ζώνη: Πρωτιά για «Buongiorno»
Νούμερα τηλεθέασης στα προγράμματα ανα ζώνη (24/2/2026)
Νούμερα τηλεθέασης στα προγράμματα ανα ζώνη (24/2/2026)
Πρωινή Ενημερωτική Ζώνη: Μπροστά το «Κοινωνία Ώρα MEGA»
Πρωινή Ενημερωτική Ζώνη: Μπροστά το «Κοινωνία Ώρα MEGA»
Πρωινή Ψυχαγωγική Ζώνη: Πρωτιά για τη «Super Κατερίνα» - Χαμηλά μονοψήφια για «Το Πρωινό»
Πρωινή Ψυχαγωγική Ζώνη: Πρωτιά για τη «Super Κατερίνα» - Χαμηλά μονοψήφια για «Το Πρωινό»
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ΑΡΘΡΑ
Προετοιμασία κήπου πριν την άνοιξη
Προετοιμασία κήπου πριν την άνοιξη
Αναστάτωση στον ΑΝΤ1 μετά την ανακοίνωση...
Αναστάτωση στον ΑΝΤ1 μετά την ανακοίνωση...
Τηλεοπτική Κριτική: «Flat Hunters» — Ένα νέο ξεκίνημα με προοπτική εξέλιξης...
Τηλεοπτική Κριτική: «Flat Hunters» — Ένα νέο ξεκίνημα με προοπτική εξέλιξης...
Ο ΤΡΑΜΠ ΕΒΑΛΕ ΣΤΟΧΟ ΤΟ HACKING ΣΤΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ INTERNET ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΌΜΕΝΟ
Ο ΤΡΑΜΠ ΕΒΑΛΕ ΣΤΟΧΟ ΤΟ HACKING ΣΤΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ INTERNET ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΌΜΕΝΟ
Πώς χρησιμοποιείται η εφαρμογή που δίνει ορατότητα στα τρένα .
Πώς χρησιμοποιείται η εφαρμογή που δίνει ορατότητα στα τρένα .