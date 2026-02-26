2026-02-26 07:24:03
Φωτογραφία για Πώς χρησιμοποιείται η εφαρμογή που δίνει ορατότητα στα τρένα .
Κωνσταντίνος Κυρανάκης, αναπληρωτής υπουργός Υποδομών και ΜεταφορώνΣε λειτουργία τέθηκε από χθες, Τετάρτη 25 Φεβρουαρίου 2026, η πρωτοποριακή εφαρμογή railway.gov.gr, μέσα από την οποία δίνεται στους πολίτες η δυνατότητα να βλέπουν σε real time τα τρένα που κινούνται στον ελληνικό σιδηρόδρομο.mononews.grΕπισημαίνεται ότι για πρώτη φορά υπάρχει ζωντανή, δημόσια και διαρκής εικόνα της κυκλοφορίας sidirodromikanea
Ζωτανή παρακολούθηση τρένων στην Ελλάδα – Διαθέσιμη η πλατφόρμα
Ζωτανή παρακολούθηση τρένων στην Ελλάδα – Διαθέσιμη η πλατφόρμα
Ο ΤΡΑΜΠ ΕΒΑΛΕ ΣΤΟΧΟ ΤΟ HACKING ΣΤΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ INTERNET ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΌΜΕΝΟ
Ο ΤΡΑΜΠ ΕΒΑΛΕ ΣΤΟΧΟ ΤΟ HACKING ΣΤΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ INTERNET ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΌΜΕΝΟ
Η Trenitalia θα αγοράσει 74 επιπλέον τρένα υψηλής ταχύτητας Frecciarossa 1000
Ο ελληνικός σιδηρόδρομος σε νέα εποχή: Όλα τα τρένα σε ζωντανή σύνδεση στο κινητό μας
Η Γαλλία ανανεώνει τα παλιά τρένα TGV για να μεταφέρει περισσότερους επιβάτες
5 νέα τρένα που θα θέλετε να ταξιδέψετε σε όλη την Ευρώπη το 2026
Η Σαουδική Αραβία παρήγγειλε 20 τρένα υψηλής ταχύτητας από την ισπανική Talgo
Πόσο βιώσιμες είναι οι online αγορές;
ΜΙΚΡΟΙ ΧΩΡΟΙ: Σύγχρονη αισθητική και πλήρη αξιοποίηση χώρου σε 57τμ
Πολυθρόνες στο σαλόνι: πότε βοηθούν και πότε δεν χρειάζονται
Intermezzo , γιατί πάντα χρειαζόμαστε ένα διάλειμμα - Μια 17χρονη Γαλλίδα έχει τόσο εξαιρετική μνήμη που οι ερευνητές την αποκαλούν
Μελίνα Τσαμπάνη – Πέτρος Καλκόβαλης: Σε διπλό ταμπλό επιστρέφουν ανάμεσα σε Mega και ΑΝΤ1
