2026-02-26 07:24:03
Κωνσταντίνος Κυρανάκης, αναπληρωτής υπουργός Υποδομών και ΜεταφορώνΣε λειτουργία τέθηκε από χθες, Τετάρτη 25 Φεβρουαρίου 2026, η πρωτοποριακή εφαρμογή railway.gov.gr, μέσα από την οποία δίνεται στους πολίτες η δυνατότητα να βλέπουν σε real time τα τρένα που κινούνται στον ελληνικό σιδηρόδρομο.mononews.grΕπισημαίνεται ότι για πρώτη φορά υπάρχει ζωντανή, δημόσια και διαρκής εικόνα της κυκλοφορίας sidirodromikanea
