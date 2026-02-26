2026-02-26 07:24:03

Κωνσταντίνος Κυρανάκης, αναπληρωτής υπουργός Υποδομών και ΜεταφορώνΣε λειτουργία τέθηκε από χθες, Τετάρτη 25 Φεβρουαρίου 2026, η πρωτοποριακή εφαρμογή railway.gov.gr, μέσα από την οποία δίνεται στους πολίτες η δυνατότητα να βλέπουν σε real time τα τρένα που κινούνται στον ελληνικό σιδηρόδρομο.mononews.grΕπισημαίνεται ότι για πρώτη φορά υπάρχει ζωντανή, δημόσια και διαρκής εικόνα της κυκλοφορίας sidirodromikanea

