Στην κορυφή της ζώνης βρέθηκε η «Super Κατερίνα» (16,9%), διατηρώντας καθαρό προβάδισμα απέναντι στον ανταγωνισμό.

Στη δεύτερη θέση ακολούθησε το «Buongiorno» (13,7%), καταγράφοντας ισχυρή επίδοση, ενώ οι «Αταίριαστοι» (10,5%) συμπλήρωσαν την πρώτη τριάδα με διψήφιο ποσοστό.

Πιο πίσω κινήθηκε το «Breakfast@Star» (8,1%), ενώ το «10 Παντού» (6,0%) και το «Το Πρωινό» (5,6%) παρέμειναν σε χαμηλά επίπεδα.

Την κατάταξη έκλεισε το «Πρωίαν σε Είδον» (3,6%), χωρίς να μπορέσει να απειλήσει τις υψηλότερες θέσεις της ζώνης.

