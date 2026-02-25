2026-02-25 09:49:49
Φωτογραφία για Πρωινή Ψυχαγωγική Ζώνη: Πρωτιά για τη «Super Κατερίνα» - Χαμηλά μονοψήφια για «Το Πρωινό»



 Στην κορυφή της ζώνης βρέθηκε η «Super Κατερίνα» (16,9%), διατηρώντας καθαρό προβάδισμα απέναντι στον ανταγωνισμό.

Στη δεύτερη θέση ακολούθησε το «Buongiorno» (13,7%), καταγράφοντας ισχυρή επίδοση, ενώ οι «Αταίριαστοι» (10,5%) συμπλήρωσαν την πρώτη τριάδα με διψήφιο ποσοστό.

Πιο πίσω κινήθηκε το «Breakfast@Star» (8,1%), ενώ το «10 Παντού» (6,0%) και το «Το Πρωινό» (5,6%) παρέμειναν σε χαμηλά επίπεδα.

Την κατάταξη έκλεισε το «Πρωίαν σε Είδον» (3,6%), χωρίς να μπορέσει να απειλήσει τις υψηλότερες θέσεις της ζώνης.



Πηγή: tvnea.com
ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ
ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ
Μεσημεριανή Ζώνη: Ασταμάτητες οι «Αποκαλύψεις» στην κορυφή...
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
Μεσημεριανή Ζώνη: Ασταμάτητες οι «Αποκαλύψεις» στην κορυφή...
Πρωινή Ενημερωτική Ζώνη: Μπροστά το «Κοινωνία Ώρα MEGA»
ΕΠΟΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
Πρωινή Ενημερωτική Ζώνη: Μπροστά το «Κοινωνία Ώρα MEGA»
ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ
ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ NEWSNOWGR.COM
ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ
Νούμερα τηλεθέασης στα προγράμματα ανα ζώνη (24/2/2026)
Νούμερα τηλεθέασης στα προγράμματα ανα ζώνη (24/2/2026)
Πρωινή Ενημερωτική Ζώνη: Μπροστά το «Κοινωνία Ώρα MEGA»
Πρωινή Ενημερωτική Ζώνη: Μπροστά το «Κοινωνία Ώρα MEGA»
Μεσημεριανή Ζώνη: Ασταμάτητες οι «Αποκαλύψεις» στην κορυφή...
Μεσημεριανή Ζώνη: Ασταμάτητες οι «Αποκαλύψεις» στην κορυφή...
Απογευματινή Ζώνη: Μπροστά το «Deal», σκληρή μάχη στην πρώτη τετράδα
Απογευματινή Ζώνη: Μπροστά το «Deal», σκληρή μάχη στην πρώτη τετράδα
Κατερίνα Καινούργιου για το σχόλιο Γραμμέλη στην εκπομπή του Γιώργος Κουβαράς: «Διαφωνώ με τη λέξη “θλιβερή”»
Κατερίνα Καινούργιου για το σχόλιο Γραμμέλη στην εκπομπή του Γιώργος Κουβαράς: «Διαφωνώ με τη λέξη “θλιβερή”»
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ΑΡΘΡΑ
Απογευματινή Ζώνη: Μπροστά το «Deal», σκληρή μάχη στην πρώτη τετράδα
Απογευματινή Ζώνη: Μπροστά το «Deal», σκληρή μάχη στην πρώτη τετράδα
Prime Time: Θρίαμβος Champions League, δυνατή τριάδα στη μυθοπλασία
Prime Time: Θρίαμβος Champions League, δυνατή τριάδα στη μυθοπλασία
Σύνθετες γλάστρες: Ο σωστός συνδυασμός φυτών
Σύνθετες γλάστρες: Ο σωστός συνδυασμός φυτών
ΕΤΟΙΜΑΖΟΥΝ ΨΗΦΙΑΚΗ “ΑΘΑΝΑΣΙΑ” ΣΤΑ social media ΜΕ ΤΟ ΟΡΑΜΑ ΤΗΣ Meta
ΕΤΟΙΜΑΖΟΥΝ ΨΗΦΙΑΚΗ “ΑΘΑΝΑΣΙΑ” ΣΤΑ social media ΜΕ ΤΟ ΟΡΑΜΑ ΤΗΣ Meta
Κυρανάκης: Την Τετάρτη βγαίνει στον αέρα το railway.gov.gr – Αλλάζουμε την κουλτούρα στον ΟΣΕ
Κυρανάκης: Την Τετάρτη βγαίνει στον αέρα το railway.gov.gr – Αλλάζουμε την κουλτούρα στον ΟΣΕ