





Πρεμιέρα έκανε την Καθαρά Δευτέρα το νέο πρόγραμμα του ΑΝΤ1 , «Flat Hunters», ένα τηλεοπτικό format που επιχειρεί να φέρει στην καθημερινή ζώνη μια διαφορετική προσέγγιση γύρω από την αναζήτηση κατοικίας. Μπορεί μέχρι στιγμής τα ποσοστά τηλεθέασης να μην κινούνται σε ιδιαίτερα υψηλά επίπεδα, ωστόσο ως τηλεοπτική πρόταση παρουσιάζει ενδιαφέρον και δείχνει πως διαθέτει περιθώρια εξέλιξης.

Η βασική ιδέα του προγράμματος είναι απλή και οικεία: μεσίτες και ενδιαφερόμενοι αναζητούν το κατάλληλο σπίτι, παρουσιάζοντας επιλογές και αξιολογώντας τις ανάγκες κάθε υποψήφιου ενοικιαστή ή αγοραστή. Το στοιχείο που λειτουργεί θετικά είναι η αίσθηση καθημερινότητας και ρεαλισμού, καθώς το θέμα της εύρεσης κατοικίας αφορά άμεσα μεγάλο μέρος του κοινού.

Παρότι το «Flat Hunters» δεν βασίζεται σε λογική reality — αφού οι συμμετέχοντες αλλάζουν σε κάθε επεισόδιο — καταφέρνει να διατηρεί έναν ευχάριστο ρυθμό και μια καθαρή, εύκολη τηλεοπτική αφήγηση. Το πρόγραμμα δείχνει να βρίσκεται ακόμη στη φάση που «ψάχνει» τον τηλεοπτικό του τόνο, κάτι απολύτως φυσιολογικό για ένα νέο format.

Ίσως εκεί που θα μπορούσε να γίνει πιο ζωντανό είναι στη μεταξύ τους αλληλεπίδραση των μεσιτών. Λίγη περισσότερη καυστικότητα, χιούμορ και πειράγματα — να «την λέει» δηλαδή ο ένας στον άλλον με έξυπνο τρόπο — θα έδιναν μεγαλύτερη ένταση και προσωπικότητα στο αποτέλεσμα, χωρίς να αλλοιώνεται ο χαρακτήρας του προγράμματος.

Σε κάθε περίπτωση, το «Flat Hunters» δείχνει ότι έχει βάση και τηλεοπτική λογική. Αν βρει πιο ξεκάθαρο ρυθμό και αφήσει χώρο για πιο αυθόρμητες στιγμές μεταξύ των πρωταγωνιστών του, μπορεί σταδιακά να κερδίσει το κοινό και να εξελιχθεί σε μια σταθερή επιλογή της καθημερινής τηλεθέασης.

Πηγή: tvnea.com