2026-02-26 10:15:14
Φωτογραφία για Πρωινή Ενημερωτική Ζώνη: Πρωτιά για «Κοινωνία Ώρα MEGA», δεύτερο το «Σήμερα»

 

Το «Κοινωνία Ώρα MEGA» (15,7%) κατέκτησε την πρώτη θέση, διατηρώντας σαφές προβάδισμα απέναντι στο «Σήμερα» (14,8%), που ακολούθησε στη δεύτερη θέση.

Τρίτη δύναμη αναδείχθηκε το «Happy Day στον Alpha» (13,0%), παραμένοντας σε υψηλά επίπεδα, αλλά χωρίς να απειλήσει την κορυφή.

Πιο πίσω κινήθηκαν το «Ώρα Ελλάδος» (6,4%) και το «Καλημέρα Ελλάδα» (4,5%), ενώ την κατάταξη έκλεισε το «Νωρίς – Νωρίς» (2,8%).



Πηγή: tvnea.com
ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ
ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ
Μεσημεριανή Ζώνη: Άνετη πρωτιά για «Αποκαλύψεις», χαμηλές πτήσεις στον ανταγωνισμό
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
Μεσημεριανή Ζώνη: Άνετη πρωτιά για «Αποκαλύψεις», χαμηλές πτήσεις στον ανταγωνισμό
Πρωινή Ψυχαγωγική Ζώνη: Πρωτιά για «Buongiorno»
ΕΠΟΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
Πρωινή Ψυχαγωγική Ζώνη: Πρωτιά για «Buongiorno»
ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ
ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ NEWSNOWGR.COM
ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ
Πρωινή Ψυχαγωγική Ζώνη: Πρωτιά για «Buongiorno»
Πρωινή Ψυχαγωγική Ζώνη: Πρωτιά για «Buongiorno»
Μεσημεριανή Ζώνη: Άνετη πρωτιά για «Αποκαλύψεις», χαμηλές πτήσεις στον ανταγωνισμό
Μεσημεριανή Ζώνη: Άνετη πρωτιά για «Αποκαλύψεις», χαμηλές πτήσεις στον ανταγωνισμό
Μελίνα Τσαμπάνη – Πέτρος Καλκόβαλης: Σε διπλό ταμπλό επιστρέφουν ανάμεσα σε Mega και ΑΝΤ1
Μελίνα Τσαμπάνη – Πέτρος Καλκόβαλης: Σε διπλό ταμπλό επιστρέφουν ανάμεσα σε Mega και ΑΝΤ1
Πανελλήνια Ομοσπονδία Σιδηροδρομικών: Ημέρα μνήμης η 28η Φεβρουαρίου για τους σιδηροδρομικούς και την κοινωνία
Πανελλήνια Ομοσπονδία Σιδηροδρομικών: Ημέρα μνήμης η 28η Φεβρουαρίου για τους σιδηροδρομικούς και την κοινωνία
Νούμερα τηλεθέασης στα προγράμματα ανα ζώνη (24/2/2026)
Νούμερα τηλεθέασης στα προγράμματα ανα ζώνη (24/2/2026)
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ΑΡΘΡΑ
Το σπίτι ως χώρος συνάντησης και φιλοξενίας
Το σπίτι ως χώρος συνάντησης και φιλοξενίας
Προετοιμασία κήπου πριν την άνοιξη
Προετοιμασία κήπου πριν την άνοιξη
Αναστάτωση στον ΑΝΤ1 μετά την ανακοίνωση...
Αναστάτωση στον ΑΝΤ1 μετά την ανακοίνωση...
Τηλεοπτική Κριτική: «Flat Hunters» — Ένα νέο ξεκίνημα με προοπτική εξέλιξης...
Τηλεοπτική Κριτική: «Flat Hunters» — Ένα νέο ξεκίνημα με προοπτική εξέλιξης...
Ο ΤΡΑΜΠ ΕΒΑΛΕ ΣΤΟΧΟ ΤΟ HACKING ΣΤΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ INTERNET ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΌΜΕΝΟ
Ο ΤΡΑΜΠ ΕΒΑΛΕ ΣΤΟΧΟ ΤΟ HACKING ΣΤΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ INTERNET ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΌΜΕΝΟ