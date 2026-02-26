Το «Κοινωνία Ώρα MEGA» (15,7%) κατέκτησε την πρώτη θέση, διατηρώντας σαφές προβάδισμα απέναντι στο «Σήμερα» (14,8%), που ακολούθησε στη δεύτερη θέση.

Τρίτη δύναμη αναδείχθηκε το «Happy Day στον Alpha» (13,0%), παραμένοντας σε υψηλά επίπεδα, αλλά χωρίς να απειλήσει την κορυφή.

Πιο πίσω κινήθηκαν το «Ώρα Ελλάδος» (6,4%) και το «Καλημέρα Ελλάδα» (4,5%), ενώ την κατάταξη έκλεισε το «Νωρίς – Νωρίς» (2,8%).

Πηγή: tvnea.com