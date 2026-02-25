2026-02-25 09:49:49
Φωτογραφία για Πρωινή Ενημερωτική Ζώνη: Μπροστά το «Κοινωνία Ώρα MEGA»



 Στην πρώτη θέση βρέθηκε το «Κοινωνία Ώρα MEGA» (19,0%), διατηρώντας ισχυρό προβάδισμα, αλλά με μικρότερη διαφορά σε σχέση με προηγούμενες επιδόσεις.



Ακολούθησε το «Happy Day στον Alpha» (17,3%), παραμένοντας σε υψηλά επίπεδα και κρατώντας ζωντανή τη μάχη της κορυφής.

Πιο πίσω κινήθηκε το «Σήμερα» (11,1%), σε σταθερά διψήφια ποσοστά, ενώ χαμηλότερες επιδόσεις κατέγραψαν το «Καλημέρα Ελλάδα» (5,9%) και το «Ώρα Ελλάδος» (5,2%).

Την κατάταξη συμπλήρωσε το «Νωρίς – Νωρίς» (4,0%), με περιορισμένη απήχηση σε σχέση με τον υπόλοιπο ανταγωνισμό.



Πηγή: tvnea.com
Πρωινή Ψυχαγωγική Ζώνη: Πρωτιά για τη «Super Κατερίνα» - Χαμηλά μονοψήφια για «Το Πρωινό»
Πρωινή Ψυχαγωγική Ζώνη: Πρωτιά για τη «Super Κατερίνα» - Χαμηλά μονοψήφια για «Το Πρωινό»
Υπουργείο Οικονομικών: 1,628 δισ. ευρώ οι ληξιπρόθεσμες οφειλές νοσοκομείων και ΕΟΠΥΥ το 2025
Υπουργείο Οικονομικών: 1,628 δισ. ευρώ οι ληξιπρόθεσμες οφειλές νοσοκομείων και ΕΟΠΥΥ το 2025
