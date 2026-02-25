Πανελλήνια Ομοσπονδία Σιδηροδρομικών: Ημέρα μνήμης η 28η Φεβρουαρίου για τους σιδηροδρομικούς και την κοινωνία
2026-02-25 12:35:36
Το Διοικητικό Συμβούλιο της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Σιδηροδρομικών και Μέσων Σταθερής Τροχιάς, στη συνεδρίασή του στις 21/01/2026 αποφάσισε ομόφωνα την κήρυξη και πραγματοποίηση 24ωρης πανελλαδικής απεργίας το ΣΑΒΒΑΤΟ 28/02/2026, ημέρα ευθυνών και μνήμης για το τραγικό σιδηροδρομικό δυστύχημα των ΤΕΜΠΩΝ, από 00:01’ έως 24:00’, για το σύνολο του προσωπικού που απασχολείται σε όλες τις εταιρείες σε sidirodromikanea
