Φωτογραφία για Μαζεύουν υπογραφές – λέει – για να φύγει ο Άδωνις Γεωργιάδης από το Υπουργείο Υγείας
Μια πρωτοβουλία υγειονομικών λαμβάνει διαστάσεις μέσα από διαδικτυακή πλατφόρμα συλλογής υπογραφών, μετά το επεισόδιο που σημειώθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Νίκαιας νοσοκομείο μεταξύ του υπουργού Υγείας Άδωνη Γεωργιάδη και του γιατρού Δημήτρη Ζιαζιά. Το κείμενο, που αναρτήθηκε στο προφίλ του γιατρού, καλεί σε άμεση αποπομπή του υπουργού, καταγγέλλοντας στοχοποίηση, τοξικότητα και κατάχρηση εξουσίας.

Συγκεκριμένα, στο κείμενο που συνοδεύει την “καμπάνια”, οι υγειονομικοί δηλώνουν ότι «δεν μας αξίζει να έχουμε για Υπουργό Υγείας τον Άδωνη Γεωργιάδη», εκφράζοντας τη στήριξή τους στον γιατρό Δημήτρη Ζιαζιά, τον οποίο –όπως αναφέρουν– ο υπουργός στοχοποίησε «με χυδαίο τρόπο». Στο κείμενο αναφέρεται ότι ο υπουργός «είπε ψέματα» για το περιστατικό και ότι η στάση του υπερβαίνει κάθε όριο θεσμικής συμπεριφοράς. Αναλυτικά, το κείμενο κατηγορεί τον υπουργό για «απειλές, τοξικότητα και κατάχρηση εξουσίας», σημειώνοντας ότι «δεν μπορεί να είναι επικεφαλής στο υπουργείο ένας άνθρωπος που επιχειρεί την ηθική εξόντωση εργαζομένων της δημόσιας υγείας» και που «χαρακτηρίζει όσους αγωνίζονται ως μέλη συμμορίας». Οι συντάκτες κάνουν λόγο για συστηματική παραγωγή «τοξικού ψηφιακού περιεχομένου» και για «κατασκευασμένες τερατολογίες».

