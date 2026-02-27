2026-02-27 12:00:13
Αγαπητοί Συνάδελφοι,



Οι συνταγές Φαρμάκων Υψηλού Κόστους που εκτελέστηκαν μέσω της Πλατφόρμας του ΕΟΠΥΥ (https://fyk.eopyy.gov.gr/login) κατά τον μήνα Φεβρουάριο, δεν θα κατατεθούν στην υποβολή λογαριασμών μηνός 02/2026 καθόσον εκκρεμεί η έκδοση της σχετικής εγκυκλίου του ΕΟΠΥΥ που θα καθορίζει τις επιμέρους λεπτομέρειες.

Η κατάθεση τους αναμένεται να γίνει με την υποβολή λογαριασμών μηνός Μαρτίου (δηλαδή αρχές Απριλίου) ώστε ο ΕΟΠΥΥ να έχει ορίσει στο μεταξύ τις διαδικασίες εκκαθάρισης που απαιτούνται.

Επιπρόσθετα, αναμένεται η διασύνδεση των εταιρειών κατασκευής λογισμικού φαρμακείων με την Πλατφόρμα των ΦΥΚ ώστε οι διαδικασίες τιμολόγησης να γίνονται μέσω των προγραμμάτων.

Επισημαίνουμε τα κάτωθι:

 

 

Οι συνταγές που εκτελούνται μέσω της πλατφόρμας των ΦΥΚ φέρουν στο αποδεικτικό εκτέλεσης τα στοιχεία των υπεύθυνων φαρμακοποιών των φαρμακαποθηκών του ΕΟΠΥΥ και το ΑΦΜ του ΕΟΠΥΥ για λογαριασμό του οποίου έγινε η εκτέλεση και όχι του ιδιωτικού φαρμακείου
. Ωστόσο, το φαρμακείο υποχρεούται να υπογράφει και να σφραγίζει το φύλλο εκτέλεσης, όπως ορίζει η σχετική ΚΥΑ.Οι συνταγές που εκτελούνται μέσω της πλατφόρμας των ΦΥΚ θα πρέπει να αρχειοθετούνται σε ξεχωριστό φάκελο προκειμένου να κατατεθούν σύμφωνα με τις οδηγίες που θα δοθούν από τον ΕΟΠΥΥ.

Με Εκτίμηση ,

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                        Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΒΑΛΤΑΣ                        ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΑΤΣΑΡΑΚΗΣ

 

 


