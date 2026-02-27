2026-02-27 13:40:34
Γλώσσα: Αρχικά ολοκληρώνουμε τις ασκήσεις της φωτοτυπίας με τους επιρρηματικούς προσδιορισμούς, ακολουθώντας τα παραδείγματα που συμπληρώσαμε στην τάξη (συμβουλευόμαστε και το συντακτικό από το σπιράλ τετράδιό μας). Μετά κάνουμε τις εργασίες 7, 9 (πάνω στο έτοιμο κείμενο) και 10, στις σελίδες 78, 79 και 80 του ΒΜ. (βλέπουμε και την αντίστοιχη ανάρτηση). Τέλος, ολοκληρώνουμε και την εργασία 2, στη σελίδα 8 του Τ.Ε., εφόσον δεν το έχουμε κάνει ήδη από την τάξη.

Ιστορία: Προετοιμαζόμαστε κατάλληλα για το επαναληπτικό κριτήριο αξιολόγησης της Τετάρτης, 4/3, με τη βοήθεια της σχετικής ανάρτησης. Θυμίζω ότι τα εξεταζόμενα κεφάλαια είναι τα 3, 9, 11, 12 και 17.

Φυσική: Συλλογιζόμαστε τις παρατηρήσεις των τριών πειραμάτων όπως τα διαπιστώσαμε στην τάξη, με τη συνδρομή της σχετικής ανάρτησης. Το ΦΕ3 "Από τον ηλεκτρισμό στον μαγνητισμό - Ο ηλεκτρομαγνήτης" θα ολοκληρωθεί την Τετάρτη, στο επόμενο μάθημα.

Οι σταθμοί που θα ανασταλεί προσωρινά αύριο η λειτουργία τους
