Γερμανικός σιδηρόδρομος και συνδικάτο κατέληξαν σε συμφωνία για τους μισθούς, αποτρέποντας τις απεργίες
2026-02-27 12:33:36
Η γερμανική Deutsche Bahn και το συνδικάτο των μηχανοδηγών τρένων GDL κατέληξαν σε συμφωνία για τους μισθούς την Παρασκευή, αποτρέποντας απεργίες που απειλούσαν να πλήξουν τις επιβατικές και εμπορευματικές μεταφορές σε μια ευαίσθητη στιγμή για τον κρατικό σιδηροδρομικό φορέα.reuters.comΈνας εκπρόσωπος της GDL επιβεβαίωσε τη συμφωνία νωρίς την Παρασκευή, λέγοντας ότι οι λεπτομέρειες θα sidirodromikanea
