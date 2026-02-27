Βιντεοσκόπηση από drone της προόδου εργασιών στην Κεντρική Μονάδα Επεξεργασίας των λυμάτων στο ”Πλατανάκι”, του βιολογικού καθαρισμού Βάρνακα, Κανδήλας και Μύτικα.
Ημερομηνία 27/2/2026
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ
Παρασκευή 27 Φεβρουαρίου 2026 – Βιντεοσκόπηση από drone της προόδου εργασιών στην Κεντρική Μονάδα Επεξεργασίας των λυμάτων στο ”Πλατανάκι”, του βιολογικού καθαρισμού Βάρνακα, Κανδήλας και Μύτικα....Διαβάστε Περισσότερα... ximeronews
