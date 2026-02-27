2026-02-27 16:44:53
Φωτογραφία για Βιντεοσκόπηση από drone της προόδου εργασιών στην Κεντρική Μονάδα Επεξεργασίας των λυμάτων στο ”Πλατανάκι”, του βιολογικού καθαρισμού Βάρνακα, Κανδήλας και Μύτικα.

 

Ημερομηνία 27/2/2026

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Παρασκευή 27 Φεβρουαρίου 2026 – Βιντεοσκόπηση από drone της προόδου εργασιών στην Κεντρική Μονάδα Επεξεργασίας των λυμάτων στο ”Πλατανάκι”, του βιολογικού καθαρισμού Βάρνακα, Κανδήλας και Μύτικα....

Διαβάστε Περισσότερα... ximeronews
ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ
ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ
Συνεχίζεται το προγραμμα «Ψηφιακή Σύνδεση: Η 3η Ηλικία στην Εποχή της Τεχνολογίας»
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
Συνεχίζεται το προγραμμα «Ψηφιακή Σύνδεση: Η 3η Ηλικία στην Εποχή της Τεχνολογίας»
«THE QUIZ WITH BALLS!»: Ολοκληρώνονται οι συμμετοχές - Έτοιμη για αναχώρηση οι παίκτες
ΕΠΟΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
«THE QUIZ WITH BALLS!»: Ολοκληρώνονται οι συμμετοχές - Έτοιμη για αναχώρηση οι παίκτες
ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ
ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ NEWSNOWGR.COM
ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ
Διαβούλευση για την λειτουργία του λιμανιού του Μύτικα και τον καθορισμό θέσεων ελλιμενισμού σκαφών, εν όψει της καλοκαιρινής περιόδου. Προθεσμία διαβούλευσης έως 20 Μαρτίου 2026.
Διαβούλευση για την λειτουργία του λιμανιού του Μύτικα και τον καθορισμό θέσεων ελλιμενισμού σκαφών, εν όψει της καλοκαιρινής περιόδου. Προθεσμία διαβούλευσης έως 20 Μαρτίου 2026.
Κοπή πρωτοχρονιάτικης πίτας και συναθροίσεις των Κύκλων Μελέτης Αγίας Γραφής στον Άγιο Νικόλαο Μύτικα Αιτ/νίας.
Κοπή πρωτοχρονιάτικης πίτας και συναθροίσεις των Κύκλων Μελέτης Αγίας Γραφής στον Άγιο Νικόλαο Μύτικα Αιτ/νίας.
Τα λιμάνια του Σιντσιάνγκ κατέγραψαν 4,4 εκατομμύρια διελεύσεις το 2025, καθώς οι σιδηροδρομικές συνδέσεις με την Κεντρική Ασία ακμάζουν
Τα λιμάνια του Σιντσιάνγκ κατέγραψαν 4,4 εκατομμύρια διελεύσεις το 2025, καθώς οι σιδηροδρομικές συνδέσεις με την Κεντρική Ασία ακμάζουν
Σήμερον τα φώτα… στον Μύτικα (φωτογραφίες και video).
Σήμερον τα φώτα… στον Μύτικα (φωτογραφίες και video).
Το ουράνιο ως υπόσχεση προόδου: ένα μάθημα επιστημονικής ιστορίας
Το ουράνιο ως υπόσχεση προόδου: ένα μάθημα επιστημονικής ιστορίας
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ΑΡΘΡΑ
Τέμπη: ''Η Κωνσταντοπούλου εκμεταλλεύτηκε την τραγωδία'', λέει η μητέρα του μηχανοδηγού της εμπορικής αμαξοστοιχίας
Τέμπη: ''Η Κωνσταντοπούλου εκμεταλλεύτηκε την τραγωδία'', λέει η μητέρα του μηχανοδηγού της εμπορικής αμαξοστοιχίας
Παρασκευή, 27/2/2026: Εργασίες ημέρας
Παρασκευή, 27/2/2026: Εργασίες ημέρας
Γερμανικός σιδηρόδρομος και συνδικάτο κατέληξαν σε συμφωνία για τους μισθούς, αποτρέποντας τις απεργίες
Γερμανικός σιδηρόδρομος και συνδικάτο κατέληξαν σε συμφωνία για τους μισθούς, αποτρέποντας τις απεργίες
Οι σταθμοί που θα ανασταλεί προσωρινά αύριο η λειτουργία τους
Οι σταθμοί που θα ανασταλεί προσωρινά αύριο η λειτουργία τους
Ο σιδηρόδρομος Βουδαπέστης-Βελιγραδίου επανεκκινεί τις εμπορευματικές μεταφορές στην Ουγγαρία
Ο σιδηρόδρομος Βουδαπέστης-Βελιγραδίου επανεκκινεί τις εμπορευματικές μεταφορές στην Ουγγαρία