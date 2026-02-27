Ημερομηνία 27/2/2026

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Παρασκευή 27 Φεβρουαρίου 2026 – Βιντεοσκόπηση από drone της προόδου εργασιών στην Κεντρική Μονάδα Επεξεργασίας των λυμάτων στο ”Πλατανάκι”, του βιολογικού καθαρισμού Βάρνακα, Κανδήλας και Μύτικα....

