.Σε φάση έντονου δημιουργικού αναβρασμού βρίσκεται το κανάλι του Αμαρουσίου, με τις προετοιμασίες για το νέο μεγάλο project να «τρέχουν» με γοργούς ρυθμούς. Οι συσκέψεις είναι συνεχείς, τα ραντεβού διαδέχονται το ένα το άλλο και ο βασικός στόχος δεν είναι άλλος από το να «κλειδώσει» το ιδανικό καστ.

Στο επίκεντρο βρίσκεται η δεκάδα των διαγωνιζομένων, με την παραγωγή να αναζητά πρόσωπα που θα έχουν τηλεοπτικό ενδιαφέρον, απήχηση στο κοινό αλλά και τη διάθεση να μπουν δυναμικά στη διαδικασία. Οι επιλογές αναμένεται να ισορροπούν ανάμεσα σε γνώριμες φυσιογνωμίες και πιο φρέσκα ονόματα, ώστε να δημιουργηθεί ένα μίγμα με ένταση, χιούμορ και ανατροπές.

Την ίδια ώρα, ανοιχτό παραμένει το ζήτημα της παρουσίασης. Το πρόσωπο που θα κρατήσει το «τιμόνι» θεωρείται κομβικής σημασίας για την επιτυχία του εγχειρήματος, γι’ αυτό και οι άνθρωποι του σταθμού εξετάζουν προσεκτικά κάθε ενδεχόμενο, αναζητώντας εκείνον ή εκείνη που θα μπορέσει να δώσει ταυτότητα και ρυθμό στο show.

Το πρώτο τρέιλερ βγήκε στον ΑΝΤ1, σηματοδοτώντας και επίσημα την έναρξη της αντίστροφης μέτρησης. 

Όλα δείχνουν πως το επόμενο διάστημα θα είναι καθοριστικό, με το κανάλι να επενδύει δυναμικά σε ένα project που φιλοδοξεί να πρωταγωνιστήσει κάθε Κυριακή στην Prime time .









