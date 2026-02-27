Τι συμβαίνει όταν η γνώση συναντά την αδρεναλίνη;

Όταν ένα quiz δεν κρίνεται μόνο στο μυαλό αλλά και στο timing;

Όταν μια λάθος απάντηση δεν κοστίζει απλώς πόντους, αλλά μια θεαματική βουτιά;

Καλωσορίσατε στο «The Quiz with Balls!».

Οι δηλώσεις συμμετοχής για το πιο φρέσκο, απρόβλεπτο, διασκεδαστικό και... δροσερό game show του ΣΚΑΪ, που έρχεται τη νέα σεζόν, ολοκληρώνονται!

Σε λίγες ημέρες, από το Σάββατο 7 έως την Πέμπτη 12 Μαρτίου, οι 130 επιλεγμένοι παίκτες θα ταξιδέψουν στο Βέλγιο, μαζί με τον αγαπημένο ηθοποιό και παρουσιαστή Γιάννη Τσιμιτσέλη και θα γίνουν μια μεγάλη παρέα. Θα μοιραστούν έξι μέρες γεμάτες γέλιο, ένταση, αδρεναλίνη. Μια παραγωγή ευρωπαϊκών προδιαγραφών, σε ένα σύγχρονο και εντυπωσιακό στούντιο, που θα προσφέρει σε παίκτες και κοινό αξέχαστες στιγμές.

Το «The Quiz with Balls!» δεν είναι ένα συνηθισμένο παιχνίδι γνώσεων

. Συνδυάζει τη γνώση με τη δράση, τη στρατηγική με το ένστικτο και την ομαδικότητα με το θάρρος. Με την έναρξη του παιχνιδιού, η δράση μεταφέρεται στην πισίνα. Δύο ομάδες παικτών, που αποτελούνται από πέντε άτομα, μέλη οικογένειας, φίλους ή συναδέλφους, στέκονται στην πλατφόρμα. Ανταγωνίζονται σε ερωτήσεις με απώτερο στόχο να απαντήσουν σωστά και να παραμείνουν στεγνοί μέχρι το τέλος. Σε διαφορετική περίπτωση; Κάποια από τις 6 μεγάλες και fun μπάλες θα τον σπρώξει σε... βουτιά!

Ποιοι θα καταφέρουν να μείνουν στεγνοί μέχρι το τέλος και να εξασφαλίσουν τη συμμετοχή τους στον μεγάλο τελικό με έπαθλο αξίας 20.000 ευρώ;

Γιατί εδώ, ζεις το παιχνίδι της ζωής σου!

