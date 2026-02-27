2026-02-27 18:12:37
Φωτογραφία για «THE QUIZ WITH BALLS!»: Ολοκληρώνονται οι συμμετοχές - Έτοιμη για αναχώρηση οι παίκτες

 



Τι συμβαίνει όταν η γνώση συναντά την αδρεναλίνη;

Όταν ένα quiz δεν κρίνεται μόνο στο μυαλό αλλά και στο timing;

Όταν μια λάθος απάντηση δεν κοστίζει απλώς πόντους, αλλά μια θεαματική βουτιά;

Καλωσορίσατε στο «The Quiz with Balls!».

Οι δηλώσεις συμμετοχής για το πιο φρέσκο, απρόβλεπτο, διασκεδαστικό και... δροσερό game show του ΣΚΑΪ, που έρχεται τη νέα σεζόν, ολοκληρώνονται!

Σε λίγες ημέρες, από το Σάββατο 7 έως την Πέμπτη 12 Μαρτίου, οι 130 επιλεγμένοι παίκτες θα ταξιδέψουν στο Βέλγιο, μαζί με τον αγαπημένο ηθοποιό και παρουσιαστή Γιάννη Τσιμιτσέλη και θα γίνουν μια μεγάλη παρέα. Θα μοιραστούν έξι μέρες γεμάτες γέλιο, ένταση, αδρεναλίνη. Μια παραγωγή ευρωπαϊκών προδιαγραφών, σε ένα σύγχρονο και εντυπωσιακό στούντιο, που θα προσφέρει σε παίκτες και κοινό αξέχαστες στιγμές.

Το «The Quiz with Balls!» δεν είναι ένα συνηθισμένο παιχνίδι γνώσεων

. Συνδυάζει τη γνώση με τη δράση, τη στρατηγική με το ένστικτο και την ομαδικότητα με το θάρρος. Με την έναρξη του παιχνιδιού, η δράση μεταφέρεται στην πισίνα. Δύο ομάδες παικτών, που αποτελούνται από πέντε άτομα, μέλη οικογένειας, φίλους ή συναδέλφους, στέκονται στην πλατφόρμα. Ανταγωνίζονται σε ερωτήσεις με απώτερο στόχο να απαντήσουν σωστά και να παραμείνουν στεγνοί μέχρι το τέλος. Σε διαφορετική περίπτωση; Κάποια από τις 6 μεγάλες και fun μπάλες θα τον σπρώξει σε... βουτιά!

Ποιοι θα καταφέρουν να μείνουν στεγνοί μέχρι το τέλος και να εξασφαλίσουν τη συμμετοχή τους στον μεγάλο τελικό με έπαθλο αξίας 20.000 ευρώ;

Γιατί εδώ, ζεις το παιχνίδι της ζωής σου!

#TheQuizWithBallsGR





Πηγή: tvnea.com
ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ
ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ
Συνεχίζεται το προγραμμα «Ψηφιακή Σύνδεση: Η 3η Ηλικία στην Εποχή της Τεχνολογίας»
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
Συνεχίζεται το προγραμμα «Ψηφιακή Σύνδεση: Η 3η Ηλικία στην Εποχή της Τεχνολογίας»
Βιντεοσκόπηση από drone της προόδου εργασιών στην Κεντρική Μονάδα Επεξεργασίας των λυμάτων στο ”Πλατανάκι”, του βιολογικού καθαρισμού Βάρνακα, Κανδήλας και Μύτικα.
ΕΠΟΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
Βιντεοσκόπηση από drone της προόδου εργασιών στην Κεντρική Μονάδα Επεξεργασίας των λυμάτων στο ”Πλατανάκι”, του βιολογικού καθαρισμού Βάρνακα, Κανδήλας και Μύτικα.
ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ
ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ NEWSNOWGR.COM
ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ
«Το λαμπερό comeback του Your Face Sounds Familiar στον ΑΝΤ1: Ο Σάκης Ρουβάς στο τιμόνι και οι πρώτες συμμετοχές κλειδώνουν»
«Το λαμπερό comeback του Your Face Sounds Familiar στον ΑΝΤ1: Ο Σάκης Ρουβάς στο τιμόνι και οι πρώτες συμμετοχές κλειδώνουν»
«THE QUIZ WITH BALLS!»: Η επίσημη ανακοίνωση του ΣΚΑΪ με παρουσιαστή τον Γιάννη Τσιμιτσέλη
«THE QUIZ WITH BALLS!»: Η επίσημη ανακοίνωση του ΣΚΑΪ με παρουσιαστή τον Γιάννη Τσιμιτσέλη
Κρατερός Κατσούλης: «Καλό είναι οι κύκλοι να ολοκληρώνονται» – Μαρία Ηλιάκη: «Συμφωνώ, δεν ήταν δίκαιο αυτό που έγινε με την Τσολάκη»
Κρατερός Κατσούλης: «Καλό είναι οι κύκλοι να ολοκληρώνονται» – Μαρία Ηλιάκη: «Συμφωνώ, δεν ήταν δίκαιο αυτό που έγινε με την Τσολάκη»
Κατερίνα Γκαγκάκη για Καλημέρα Ελλάδα και Λιβαθυνού: από την αρχή δεν ήταν ένας πολύ επιτυχής συνδυασμός - Η Άννα ίσως δεν ήταν έτοιμη
Κατερίνα Γκαγκάκη για Καλημέρα Ελλάδα και Λιβαθυνού: από την αρχή δεν ήταν ένας πολύ επιτυχής συνδυασμός - Η Άννα ίσως δεν ήταν έτοιμη
«The Quiz with Balls»: Το νέο τηλεπαιχνίδι-έκπληξη του ΣΚΑΪ έρχεται το φθινόπωρο - Ποιος θα το παρουσιάζει;
«The Quiz with Balls»: Το νέο τηλεπαιχνίδι-έκπληξη του ΣΚΑΪ έρχεται το φθινόπωρο - Ποιος θα το παρουσιάζει;
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ΑΡΘΡΑ
Τέμπη: ''Η Κωνσταντοπούλου εκμεταλλεύτηκε την τραγωδία'', λέει η μητέρα του μηχανοδηγού της εμπορικής αμαξοστοιχίας
Τέμπη: ''Η Κωνσταντοπούλου εκμεταλλεύτηκε την τραγωδία'', λέει η μητέρα του μηχανοδηγού της εμπορικής αμαξοστοιχίας
Παρασκευή, 27/2/2026: Εργασίες ημέρας
Παρασκευή, 27/2/2026: Εργασίες ημέρας
Γερμανικός σιδηρόδρομος και συνδικάτο κατέληξαν σε συμφωνία για τους μισθούς, αποτρέποντας τις απεργίες
Γερμανικός σιδηρόδρομος και συνδικάτο κατέληξαν σε συμφωνία για τους μισθούς, αποτρέποντας τις απεργίες
Οι σταθμοί που θα ανασταλεί προσωρινά αύριο η λειτουργία τους
Οι σταθμοί που θα ανασταλεί προσωρινά αύριο η λειτουργία τους
Ο σιδηρόδρομος Βουδαπέστης-Βελιγραδίου επανεκκινεί τις εμπορευματικές μεταφορές στην Ουγγαρία
Ο σιδηρόδρομος Βουδαπέστης-Βελιγραδίου επανεκκινεί τις εμπορευματικές μεταφορές στην Ουγγαρία