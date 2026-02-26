2026-02-26 06:52:07
Διαθέσιμη έγινε η πλατφόρμα μέσω της οποίας οι πολίτες της χώρας μπορούν να παρακολουθούν σε live θέση την ακριβή τοποθεσία κάθε τρένου που κυκλοφορεί στη χώρα μας. Η εφαρμογή (Σύστημα Ακριβούς Γεωεντοπισμού Αμαξοστοιχιών) επιτρέπει την παρακολούθηση όλων των διαθέσιμων αμαξοστοιχιών, σταθμών και δρομολογίων με κάλυψη και στα 2.000 χιλιόμετρα του δικτύου.techmaniacs.grΟποιοσδήποτε το επιθυμεί
