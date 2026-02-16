2026-02-16 14:14:47
Φωτογραφία για Κίμπερλι Γκιλφόιλ: Εύχομαι και ελπίζω η Ελλάδα να κερδίσει τον διαγωνισμό τον Μάιο στην Αυστρία
Παρούσα στο Sing for Greece το βράδυ της Κυριακής (16/2) ήταν και η Κίμπερλι Γκιλφόιλ. Η πρέσβης των ΗΠΑ στην Ελλάδα παρακολούθησε τον Εθνικό Τελικό της Eurovision μαζί με τον πρόεδρο της ΕΡΤ, Γιάννης Παπαδόπουλος, και στη συνέχεια παραχώρησε δηλώσεις στα τηλεοπτικά συνεργεία που κάλυψαν την εκδήλωση.

Μάλιστα, η ίδια δεν δίστασε να… ερμηνεύσει λίγα κομμάτια από το νικητήριο τραγούδι του Ακύλας, ενθουσιάζοντας όσους την παρακολουθούσαν.

«Το λάτρεψα πραγματικά. Ήταν συγκλονιστικό να μπορώ να ζήσω από κοντά κάτι τέτοιο. Υποστήριζα όλους τους διαγωνιζόμενους. Δεν μπορούσα να πιστέψω το επίπεδο και το ταλέντο όλων αυτών των εξαιρετικών τραγουδιστών που δούλεψαν τόσο σκληρά για να φτάσουν ως εδώ», δήλωσε αρχικά η Κίμπερλι Γκιλφόιλ.

«Αυτό που βρήκα ιδιαίτερα όμορφο ήταν το πόσο πολύ στήριζαν ο ένας τον άλλο, εμψύχωναν, χειροκροτούσαν, πανηγύριζαν όλοι μαζί. Πραγματικά έδειξαν αυτό το υπέροχο πνεύμα της Ελλάδας, που είναι γνωστή για την αγάπη και τη στήριξη προς όλους.


Και ανυπομονώ για κάτι ακόμα. Εύχομαι και ελπίζω η Ελλάδα να κερδίσει τον διαγωνισμό τον Μάιο στην Αυστρία. Αυτό είναι που στηρίζω με όλη μου την καρδιά. Πιστεύω πως θα είναι φανταστικό», σημείωσε.

«Ως μητέρα ενός αγοριού, με συγκίνησε ιδιαίτερα η στιγμή που ανέβασε τη μητέρα του στη σκηνή, την ευχαρίστησε και την αγκάλιασε τόσο ζεστά. Ήταν μία πολύ τρυφερή στιγμή και όλοι την χάρηκαν. Ήταν πραγματικά μία ξεχωριστή βραδιά. Είμαι πολύ χαρούμενη για την Ελλάδα απόψε και για όλες τις οικογένειες των παιδιών που συμμετείχαν», κατέληξε στις δηλώσεις της η Κίμπερλι Γκιλφόιλ.

Πηγή: tvnea.com
