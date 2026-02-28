2026-02-28 08:27:44
Όλα τα τρένα θα παραμείνουν ακινητοποιημένα.Σε απεργιακό κλοιό μπαίνει η χώρα σήμερα Σάββατο (28/2), με αφορμή τη συμπλήρωση τριών ετών από τη σιδηροδρομική τραγωδία στα Τέμπη, όπου 57 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους. Πορείες και συλλαλητήρια προγραμματίζονται σε δεκάδες πόλεις σε Ελλάδα και εξωτερικό, ενώ σημαντικές αλλαγές θα ισχύσουν στα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς.ieidiseis.grΚεντρικό σύνθημα των
