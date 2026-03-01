Συμμορίες Ρομά με οργανωμένη δράση σε όλη τη χώρα σκορπούν τον τρόμο: Το 2025 έγιναν 33.000 κλοπές και διαρρήξεις . Δολιοφθορές στα τρένα
2026-03-01 15:57:13
Από Τρίπολη και Ζεφύρι έως Άνω Λιόσια και Κορωπί, εγκληματικές οργανώσεις Ρομά δρουν σε διαρρήξεις, απάτες και κλοπές οχημάτων, με μεγάλα οικονομικά κέρδηΣυμμορίες Ρομά εμπλέκονται σε κλοπές καλωδίων, βιομηχανικού εξοπλισμού, χαλκού, τηλεφωνικές και ηλεκτρονικές απάτες, καθώς και εξαπατήσεις ηλικιωμένων.protothema.grΣτατιστικά στοιχεία αναφέρουν ότι περίπου το 11% των κρατουμένων είναι Ρομά, ενώ sidirodromikanea
