Φωτογραφία για Συμμορίες Ρομά με οργανωμένη δράση σε όλη τη χώρα σκορπούν τον τρόμο: Το 2025 έγιναν 33.000 κλοπές και διαρρήξεις . Δολιοφθορές στα τρένα
Από Τρίπολη και Ζεφύρι έως Άνω Λιόσια και Κορωπί, εγκληματικές οργανώσεις Ρομά δρουν σε διαρρήξεις, απάτες και κλοπές οχημάτων, με μεγάλα οικονομικά κέρδηΣυμμορίες Ρομά εμπλέκονται σε κλοπές καλωδίων, βιομηχανικού εξοπλισμού, χαλκού, τηλεφωνικές και ηλεκτρονικές απάτες, καθώς και εξαπατήσεις ηλικιωμένων.protothema.grΣτατιστικά στοιχεία αναφέρουν ότι περίπου το 11% των κρατουμένων είναι Ρομά, ενώ sidirodromikanea
Ο πιο καλός τρόπος για να δείτε το Βόρειο Σέλας είναι πλέον ένα γυάλινο τρένο
Ο πιο καλός τρόπος για να δείτε το Βόρειο Σέλας είναι πλέον ένα γυάλινο τρένο
ΣΦΕΕ : Ανάγκη για συνεκτική εθνική στρατηγική στις Σπάνιες Παθήσεις
ΣΦΕΕ : Ανάγκη για συνεκτική εθνική στρατηγική στις Σπάνιες Παθήσεις
Ο Akylas στην τηλεόραση της Σερβίας: «Θέλω να κάνω τη χώρα μου περήφανη»
Πόσο ασφαλή είναι τα τρένα στην Ελλάδα σήμερα;
Πώς χρησιμοποιείται η εφαρμογή που δίνει ορατότητα στα τρένα .
Υπουργείο Οικονομικών: 1,628 δισ. ευρώ οι ληξιπρόθεσμες οφειλές νοσοκομείων και ΕΟΠΥΥ το 2025
Η Trenitalia θα αγοράσει 74 επιπλέον τρένα υψηλής ταχύτητας Frecciarossa 1000
Σφάλματα και παιδαγωγικές αστοχίες στην σχολική κβαντομηχανική
Μιλάνο: «Ένιωσα αδιαθεσία» – Πρόβλημα υγείας του οδηγού φαίνεται να οδήγησε στον εκτροχιασμό του τραμ.
Ναμίμπια: Δύο νεκροί σε εκτροχιασμό επιβατικής αμαξοστοιχίας της Rovos Rail κοντά στο Keetmanshoop
«Ferto» στη Σερβία: Ο Akylas ξεσήκωσε το κοινό του Pesma za Evroviziju 2026 πριν τη μάχη της Eurovision
Πρωινή ενημερωτική ζώνη: Το «Mega Σαββατοκύριακο» οδηγεί την κούρσα
