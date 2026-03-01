2026-03-01 14:50:20
Φωτογραφία για ΣΦΕΕ : Ανάγκη για συνεκτική εθνική στρατηγική στις Σπάνιες Παθήσεις
Με αφορμή την παγκόσμια ημέρα, ο ΣΦΕΕ και η Πλατφόρμα Σπανίων Παθήσεων αναδεικνύουν την ανάγκη για μια συνεκτική εθνική στρατηγική που θα εξασφαλίζει έγκαιρη διάγνωση, πρόσβαση στη φροντίδα και ουσιαστική υποστήριξη για τους ασθενείς και τις οικογένειές τους. Πίσω από κάθε σπάνια πάθηση βρίσκεται μια καθημερινότητα γεμάτη προκλήσεις, συχνά αόρατες για την κοινωνία.

Περισσότερα από 300 εκατομμύρια άτομα παγκοσμίως ζουν με κάποια σπάνια πάθηση, ενώ έχουν καταγραφεί πάνω από 6.500 κλινικά αναγνωρισμένες σπάνιες νόσοι. Στην Ευρώπη, επηρεάζουν το 6–8% του πληθυσμού, ποσοστό που μεταφράζεται σε περίπου 350.000 έως 600.000 ανθρώπους στην Ελλάδα. Οι περισσότερες σπάνιες παθήσεις εκδηλώνονται σε πρώιμα στάδια της ζωής και συχνά οδηγούν σε σοβαρές αναπηρίες, επιβαρύνοντας όχι μόνο τους ασθενείς αλλά και τις οικογένειές τους, καθώς και τα συστήματα υγείας.

