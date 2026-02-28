2026-02-28 09:09:42
O Akylas βρίσκεται στη Σερβία για την προώθηση του Ferto που θα διαγωνιστεί στη σκηνή της Eurovision 2026. O εκπρόσωπος της Ελλάδας βρέθηκε στην κρατική τηλεόραση της χώρας και αναφέρθηκε στη συμμετοχή του και στην απόφασή του να θέσει υποψηφιότητα στον μουσικό διαγωνισμό.



«Θέλω να συγκεντρωθώ στη δουλειά μου. Να δώσω το 100% μου και να κάνω τη χώρα μου υπερήφανη», σημείωσε μεταξύ άλλων. Παράλληλα, παραχώρησε συνέντευξη στο Radio Beogard.



Ο Akylas θα τραγουδήσει το Ferto στον εθνικό τελικό PZE 2026, με τον ίδιο να έχει εκφράσει τον ενθουσιασμό του: «Γειά σου Σερβία. Είμαι ο Akylas από την Ελλάδα και είμαι πολύ χαρούμενος που θα σας ανακοινώσω κάποια τέλεια νέα. Θα σας δω το Σάββατο στις 28 Φεβρουαρίου στον εθνικό τελικό PZE 2026. Ας τραγουδήσουμε μαζί το τραγούδι μου για την Eurovision “Ferto”. Ανυπομονώ». Το Ferto κυκλοφορεί από τη Minos EMI, A Universal Music Company και είναι σε στίχους του Akylas και του Ορφέα Νόνη και μουσική των Papatanice, Akylas, TEO.x3.



Το “Ferto” έχει μετατραπεί σε έναν συναρπαστικό μουσικό εθισμό με το κοινό να το λατρεύει. Η Ευρώπη χορεύει ήδη στον ρυθμό του και μάλιστα η Ελλάδα βρίσκεται στη 2η θέση στα προγνωστικά για τη νίκη!



Πηγή: tvnea.com
