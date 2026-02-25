2026-02-25 10:47:11
Φωτογραφία για Υπουργείο Οικονομικών: 1,628 δισ. ευρώ οι ληξιπρόθεσμες οφειλές νοσοκομείων και ΕΟΠΥΥ το 2025
Σε δυσθεώρητα ύψη εξακολουθούν να κινούνται οι ληξιπρόθεσμες οφειλές των νοσοκομείων και του ΕΟΠΥΥ σύμφωνα με τα στοιχεία για το 2025 που έδωσε την Τρίτη στη δημοσιότητα το υπουργείο Οικονομικών.

Οι ληξιπρόθεσμες οφειλές των νοσοκομείων και του ΕΟΠΥΥ, έκλεισαν το 2025 στο 1,628 δισ. ευρώ από 1,372 δισ. ευρώ το 2024 και 1,509 δισ. ευρώ το 2023.

Αξίζει να σημειωθεί ότι τα χρέη των νοσοκομείων και του ΕΟΠΥΥ κινούνται αυξητικά από το 2017 έως σήμερα και καταλαμβάνουν την μερίδα του λέοντος από τις συνολικές κρατικές οφειλές που ανέρχονται σε 2,499 δισ. ευρώ τον Δεκέμβριο του 2025.

Κατά τη διάρκεια του 2025, οι συνολικές οφειλές νοσοκομείων και του ΕΟΠΥΥ σημείωσαν έντονες διακυμάνσεις, αγγίζοντας τα 2 δισεκατομμύρια τον Οκτώβριο ( 1,973 δισ. ευρώ).

Στις ληξιπρόθεσμες οφειλές του ΕΟΠΥΥ και των νοσοκομείων εμφανίζονται τα μικτά ποσά καθώς δεν έχει συμψηφιστεί η υποχρέωση από τους προμηθευτές για rebate και clawback.



πηγή : dailypharmanews 
pharmateam
ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ
ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ
Πρωινή Ενημερωτική Ζώνη: Μπροστά το «Κοινωνία Ώρα MEGA»
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
Πρωινή Ενημερωτική Ζώνη: Μπροστά το «Κοινωνία Ώρα MEGA»
PharmaSys: Ευελιξία και πρόσβαση από παντού
ΕΠΟΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
PharmaSys: Ευελιξία και πρόσβαση από παντού
ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ
ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ NEWSNOWGR.COM
ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ
Υπουργείο Μεταφορών: Σε διαβούλευση νομοσχέδιο που περιλαμβάνει και ρυθμίσεις για τον σιδηρόδρομο.
Υπουργείο Μεταφορών: Σε διαβούλευση νομοσχέδιο που περιλαμβάνει και ρυθμίσεις για τον σιδηρόδρομο.
Υπερταμείο: Το αποτύπωμα στις εθνικές υποδομές το 2025.
Υπερταμείο: Το αποτύπωμα στις εθνικές υποδομές το 2025.
Να πάρουν θέση Υπουργείο και ΟΣΕ για το κλείσιμο του σταθμού Δράμας.
Να πάρουν θέση Υπουργείο και ΟΣΕ για το κλείσιμο του σταθμού Δράμας.
«Έφαγε» σχεδόν μισό εκατομμύριο ευρώ από τον ΕΟΠΥΥ
«Έφαγε» σχεδόν μισό εκατομμύριο ευρώ από τον ΕΟΠΥΥ
Συνάντηση εργασίας του Υφυπουργού Εργασίας και Βουλευτή Αιτωλοακαρνανίας, του Δήμου Ξηρομέρου και Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου με τον Γενικό Γραμματέα του Υπουργείο Ναυτιλίας.
Συνάντηση εργασίας του Υφυπουργού Εργασίας και Βουλευτή Αιτωλοακαρνανίας, του Δήμου Ξηρομέρου και Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου με τον Γενικό Γραμματέα του Υπουργείο Ναυτιλίας.
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ΑΡΘΡΑ
Πρωινή Ψυχαγωγική Ζώνη: Πρωτιά για τη «Super Κατερίνα» - Χαμηλά μονοψήφια για «Το Πρωινό»
Πρωινή Ψυχαγωγική Ζώνη: Πρωτιά για τη «Super Κατερίνα» - Χαμηλά μονοψήφια για «Το Πρωινό»
Μεσημεριανή Ζώνη: Ασταμάτητες οι «Αποκαλύψεις» στην κορυφή...
Μεσημεριανή Ζώνη: Ασταμάτητες οι «Αποκαλύψεις» στην κορυφή...
Απογευματινή Ζώνη: Μπροστά το «Deal», σκληρή μάχη στην πρώτη τετράδα
Απογευματινή Ζώνη: Μπροστά το «Deal», σκληρή μάχη στην πρώτη τετράδα
Prime Time: Θρίαμβος Champions League, δυνατή τριάδα στη μυθοπλασία
Prime Time: Θρίαμβος Champions League, δυνατή τριάδα στη μυθοπλασία
Σύνθετες γλάστρες: Ο σωστός συνδυασμός φυτών
Σύνθετες γλάστρες: Ο σωστός συνδυασμός φυτών