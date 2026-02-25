Σε δυσθεώρητα ύψη εξακολουθούν να κινούνται οι ληξιπρόθεσμες οφειλές των νοσοκομείων και του ΕΟΠΥΥ σύμφωνα με τα στοιχεία για το 2025 που έδωσε την Τρίτη στη δημοσιότητα το υπουργείο Οικονομικών.Οι ληξιπρόθεσμες οφειλές των νοσοκομείων και του ΕΟΠΥΥ, έκλεισαν το 2025 στο 1,628 δισ. ευρώ από 1,372 δισ. ευρώ το 2024 και 1,509 δισ. ευρώ το 2023.Αξίζει να σημειωθεί ότι τα χρέη των νοσοκομείων και του ΕΟΠΥΥ κινούνται αυξητικά από το 2017 έως σήμερα και καταλαμβάνουν την μερίδα του λέοντος από τις συνολικές κρατικές οφειλές που ανέρχονται σε 2,499 δισ. ευρώ τον Δεκέμβριο του 2025.Κατά τη διάρκεια του 2025, οι συνολικές οφειλές νοσοκομείων και του ΕΟΠΥΥ σημείωσαν έντονες διακυμάνσεις, αγγίζοντας τα 2 δισεκατομμύρια τον Οκτώβριο ( 1,973 δισ. ευρώ).Στις ληξιπρόθεσμες οφειλές του ΕΟΠΥΥ και των νοσοκομείων εμφανίζονται τα μικτά ποσά καθώς δεν έχει συμψηφιστεί η υποχρέωση από τους προμηθευτές για rebate και clawback.

pharmateam

πηγή : dailypharmanews