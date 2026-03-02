pharmateam

Ολόκληρη η απόφαση. Με ποιο ποσό επιχορηγήθηκε ο Οργανισμός για το πρώτο δίμηνο του έτους.Τα ορόσημα για την ολοκλήρωση των στόχων του ΕΟΠΥΥ για το 2026, καθορίζονται σε σχετική απόφαση της διοίκησης του Οργανισμού.Όπως αναφέρεται στη σχετική απόφαση, που παρατίθεται πιο κάτω, για τη Διεύθυνση Φαρμάκου προβλέπονται τα εξής:Μείωση του clawback κατά 400 εκατομμύρια ευρώ, 4ο στάδιο. Ψηφιοποίηση με βάση την άδεια κυκλοφορίας κατηγοριών ΦΥΚ. Ημερομηνία ολοκλήρωσης ορόσημου 31 Δεκεμβρίου.Ανάπτυξη φίλτρων με βάση την άδεια κυκλοφορίας (ανάπτυξη σε μία επιπλέον κατηγορία ΦΥΚ). Ημερομηνία ολοκλήρωσης ορόσημου 31 Δεκεμβρίου.Αύξηση σε ποσοστό 10% σε σχέση με το 2025 των αποφάσεων επιβολής κυρώσεων σε ιδιωτικά φαρμακεία. Ημερομηνία ολοκλήρωσης οροσήμου 31 Δεκεμβρίου.Δημιουργία δείκτη στο σύστημα του ΕΟΠΥΥ για τους γιατρούς που επιλέγουν ελεύθερες διαγνώσεις σε σχέση με τα καθορισμένα με βάση την άδεια κυκλοφορίας. Ημερομηνία ολοκλήρωσης ορόσημου 31 Δεκεμβρίου.Υλοποίηση ενεργειών για αποζημίωση φαρμακευτικής δαπάνης για θεραπείες υψηλής αξίας υπό το Ταμείο Καινοτομίας (παρακολούθηση διακριτής πίστωσης στον προϋπολογισμό, εισήγηση περί έκδοσης κανονιστικών πράξεων για τους όρους διαχείρισης και πληρωμής). Ημερομηνία ολοκλήρωσης ορόσημου 31 Δεκεμβρίου.Καταπολέμηση υπερσυνταγογράφησης ΕΟΠΥΥ, έκδοση απόφασης διοικητικού συμβουλίου για τον καθορισμό επιβολής διοικητικών κυρώσεων. Ημερομηνία ολοκλήρωσης ορόσημου 30 Σεπτεμβρίου.Στο μεταξύ, με το ποσό των 156.333.333 ευρώ επιχορηγήθηκε ο ΕΟΠΥΥ από το υπουργείο Υγείας. Πρόκειται για την τακτική επιχορήγηση του Οργανισμού για τους μήνες Ιανουάριο και Φεβρουάριο, καθώς και επιπρόσθετη χρηματοδότησή του λόγω μείωσης των ασφαλιστικών εισφορών υγειονομικής περίθαλψης.Πηγή : iatronet