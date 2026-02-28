2026-02-28 11:45:04
Η τηλεοπτική σεζόν βρίσκεται πλέον σε πλήρη εξέλιξη και ο ανταγωνισμός μεταξύ των καναλιών αποτυπώνεται ξεκάθαρα στα μέχρι τώρα στοιχεία τηλεθέασης. 

Οι πρώτες εβδομάδες έχουν ήδη διαμορφώσει εικόνα για τις ισορροπίες που αναπτύσσονται στις βασικές ζώνες του προγράμματος, με ορισμένες εκπομπές να εδραιώνουν τη θέση τους και άλλες να αναζητούν ακόμα το βηματισμό τους.

Δείτε αναλυτικά τα μη καθαρά νούμερα τηλεθέασης στο ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΚΟΙΝΟ 18-54 ανά   ζώνη – πρωινή, μεσημεριανή, απογευματινή και βραδινή – και ποιοι βρέθηκαν στην κορυφή της νέας σεζόν.

ΠΗΓΗ: The Nielsen Company 

Πρωινή Ενημερωτική Ζώνη

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΤΗΛΕΘΕΑΣΗ 18-54

Κοινωνία Ώρα MEGA

23.1%

Happy Day στον Alpha
. XIII

18.7%

Σήμερα

10.2%

Ώρα Ελλάδος

7%

Καλημέρα Ελλάδα

6.8%

Νωρίς – Νωρίς

2.5%

Πρωινή Ψυχαγωγική Ζώνη

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΤΗΛΕΘΕΑΣΗ 18-54

Buongiorno

19.0%

Super Κατερίνα. V

14.5%

Breakfast@Star

9.6%

Το Πρωινό

8.1%

Αταίριαστοι

6.5%

10 Παντού

5.2%

Πρωίαν σε Είδον

4.5%

Μεσημεριανή Ζώνη

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΤΗΛΕΘΕΑΣΗ 18-54

Αποκαλύψεις

11.0%

Αλήθειες με τη Ζήνα

10.8%

Live You

5.6%

Όπου Υπάρχει Ελλάδα

3.9%

Pop Μαγειρική – 8ος Κύκλος

3.3%

Ώρα για Ψυχαγωγία

2.9%

Απογευματινή Ζώνη

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΤΗΛΕΘΕΑΣΗ 18-54

Live News

16.6%

Oικογενειακές Ιστορίες

14.5%

Deal. IX

18.0%

Ρουκ Ζουκ

12.5%

Τροχός της Τύχης

11.5%

The Chase

13.0%

Στούντιο 4

7.8%

Flat Hunters

7.3%

Διαχωρίζω τη Θέση μου

7.0%

Η Ωραία των Αθηνών ΣΚΑΪ

6.7%

Cash or Trash

8.0%

Το ’Χουμε!

2.0%

Happy Traveller (E)

2.4%

Καθαρές Κουβέντες

3.5%

Πηγή: tvnea.com
