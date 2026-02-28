Η τηλεοπτική σεζόν βρίσκεται πλέον σε πλήρη εξέλιξη και ο ανταγωνισμός μεταξύ των καναλιών αποτυπώνεται ξεκάθαρα στα μέχρι τώρα στοιχεία τηλεθέασης.Οι πρώτες εβδομάδες έχουν ήδη διαμορφώσει εικόνα για τις ισορροπίες που αναπτύσσονται στις βασικές ζώνες του προγράμματος, με ορισμένες εκπομπές να εδραιώνουν τη θέση τους και άλλες να αναζητούν ακόμα το βηματισμό τους.Δείτε αναλυτικά τα μη καθαρά νούμερα τηλεθέασης στο ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΚΟΙΝΟ 18-54 ανά ζώνη – πρωινή, μεσημεριανή, απογευματινή και βραδινή – και ποιοι βρέθηκαν στην κορυφή της νέας σεζόν.

ΠΗΓΗ: The Nielsen Company

Πρωινή Ενημερωτική ΖώνηΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΗΛΕΘΕΑΣΗ 18-54Κοινωνία Ώρα MEGA23.1%Happy Day στον Alpha. XIII18.7%Σήμερα10.2%Ώρα Ελλάδος7%Καλημέρα Ελλάδα6.8%Νωρίς – Νωρίς2.5%Πρωινή Ψυχαγωγική ΖώνηΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΗΛΕΘΕΑΣΗ 18-54Buongiorno19.0%Super Κατερίνα. V14.5%Breakfast@Star9.6%Το Πρωινό8.1%Αταίριαστοι6.5%10 Παντού5.2%Πρωίαν σε Είδον4.5%Μεσημεριανή ΖώνηΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΗΛΕΘΕΑΣΗ 18-54Αποκαλύψεις11.0%Αλήθειες με τη Ζήνα10.8%Live You5.6%Όπου Υπάρχει Ελλάδα3.9%Pop Μαγειρική – 8ος Κύκλος3.3%Ώρα για Ψυχαγωγία2.9%Απογευματινή ΖώνηΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΗΛΕΘΕΑΣΗ 18-54Live News16.6%Oικογενειακές Ιστορίες14.5%Deal. IX18.0%Ρουκ Ζουκ12.5%Τροχός της Τύχης11.5%The Chase13.0%Στούντιο 47.8%Flat Hunters7.3%Διαχωρίζω τη Θέση μου7.0%Η Ωραία των Αθηνών ΣΚΑΪ6.7%Cash or Trash8.0%Το 'Χουμε!2.0%Happy Traveller (E)2.4%Καθαρές Κουβέντες3.5%Πηγή: tvnea.com