Η Κατερίνα Καινούργιου τοποθετήθηκε δημόσια σχετικά με όσα ανέφερε η Αφροδίτη Γραμμέλη για εκείνη. Λίγες ώρες μετά τη συνέντευξη της γνωστής τηλεκριτικού στον Γρηγόρη Αρναούτογλου, όπου παραδέχθηκε πως στο παρελθόν είχε υπάρξει ιδιαίτερα αυστηρή απέναντί της, η παρουσιάστρια του Alpha αναφέρθηκε σε εκείνη τη δύσκολη περίοδο, ξεκαθαρίζοντας πως αποτελεί πλέον κεφάλαιο κλειστό για την ίδια.«Με συγκίνησε πολύ και την ευχαριστώ πάρα πολύ. Είμαι ένας άνθρωπος που τόσα χρόνια οι συνάδελφοί μου θα πουν καλά λόγια, έχω υπάρξει πολλές χρονιές πρώτη στη ζώνη μου και δεν νομίζω ότι έχει ακουστεί και πάρα πολύ. Ο κόσμος είναι αυτός που αποφασίζει και αυτό με ενδιαφέρει. Έχω αδικηθεί πάρα πολύ από κάποιους τηλεκριτικούς στο παρελθόν. Δεν περιμένω τη συγγνώμη τους», είπε αρχικά η Κατερίνα Καινούργιου.«Θυμάμαι εκείνη την εποχή που μόλις ξεκινούσα, που οι κριτικές ήταν τόσο σκληρές σε σημείο να κλαίω. Αλλά νομίζω ότι τα πράγματα ήταν λίγο διαφορετικά τότε, ήταν λίγο υποκινούμενες οι κριτικές από τα γραφεία Τύπου κάποιων καναλιών», συνέχισε.«Θυμάμαι να κλαίω και να μου λένε “πάρε την Αφροδίτη ένα τηλέφωνο, είναι καλός άνθρωπος”. Με το πέρασμα των χρόνων τα ξεχνάς όλα αυτά. Με συγκίνησε μόνο και μόνο που μπήκε στη διαδικασία να επαναφέρει κάτι που είχα ξεχάσει και να πει συγγνώμη. Το ένας άνθρωπος να παραδέχεται ότι έχει υπάρξει αδίκως σκληρός προς κάποιον άλλο είναι για μένα πολύ σημαντικό», κατέληξε η Κατερίνα Καινούργιου για το παλιό περιστατικό.«Σε προσωπικό επίπεδο ήταν πάντα οκ, σε ανθρώπινο. Δεν έχει ξεπεράσει ποτέ το όριο με την κριτική της, δεν το πήγαινε στα προσωπικά, έμενε στη δουλειά. Υπάρχουν τηλεκριτικοί που σε “χτυπούσαν” στην προσωπική ζωή. Αν είναι δυνατόν», υπογράμμισε η Κατερίνα Καινούργιου για την Αφροδίτη Γραμμέλη.ΣΧΟΛΙΟ: Ενώ τώρα δεν ειναι; Τώρα είναι που γίνεται χαμός αν δεν είσαι στην κλίκα... Το σχόλιο δεν πάει προς την Αφροδίτη Γραμμέλη και είναι γενικό. Άντε ας μην αναφερθώ περαιτέρω.Πηγή: tvnea.com