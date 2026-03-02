2026-03-02 16:54:01
Μικρές αλλά ουσιαστικές ανακατατάξεις καταγράφονται στα στοιχήματα της Eurovision Song Contest 2026, με την Ελλάδα να υποχωρεί πλέον στην 3η θέση.

Η ελληνική συμμετοχή σημειώνει πτώση, καθώς μειώνεται το ποσοστό νίκης της και αυξάνονται οι αποδόσεις της. Η εμφάνιση στον σερβικό τελικό Pesma za Evroviziju 2026 φαίνεται να μην ενθουσίασε τους eurofans, καθώς δεν υπήρξε καμία αλλαγή σε σχέση με όσα είδαμε στον ελληνικό τελικό. Η διατήρηση της ίδιας σκηνικής προσέγγισης ενίσχυσε τη συζήτηση πως υπάρχει σοβαρό ζήτημα στη σκηνική παρουσία και στη συνολική οπτική ταυτότητα της πρότασης, με αποτέλεσμα να χαθεί μέρος της αρχικής δυναμικής στα στοιχήματα.

Την ίδια στιγμή, το Ισραήλ καταγράφει αισθητή άνοδο, μειώνοντας τις αποδόσεις του και αυξάνοντας το ποσοστό νίκης, με την ενίσχυση αυτή να συνδέεται και με τη γενικότερη γεωπολιτική συγκυρία και την κατάσταση που επικρατεί λόγω του πολέμου.

Ανοδική πορεία σημειώνει και η Φινλανδία (μετά την επιλογή τραγουδιού), η οποία επίσης μειώνει τις αποδόσεις της και ενισχύει περαιτέρω τη θέση της στην κορυφή, παγιώνοντας την εικόνα του φαβορί. 

Το σκηνικό στα στοιχήματα παραμένει ρευστό, με τις ισορροπίες να αλλάζουν δυναμικά όσο πλησιάζουμε στα show.







Πηγή: tvnea.com
