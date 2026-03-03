





Τον Φεβρουάριο του 2026, στη Γενεύη, στην έδρα του CERN, υπεγράφη Μνημόνιο Συνεργασίας (MOU) μεταξύ του Ιδρύματος Ευγενίδου και του CERN, θεμελιώνοντας σε θεσμικό επίπεδο μια στρατηγική συνεργασία που έχει ήδη διαμορφωθεί μέσα από πολυετή κοινή πορεία και συντονισμένες δράσεις.

Το Μνημόνιο υπέγραψαν ο Διοικητής του Ιδρύματος Ευγενίδου, Καθηγητής Ιωάννης Γκόλιας, και η Δρ. Ursula Bassler, Director for International Relations & Stakeholder Relations του CERN. Στην τελετή παρευρέθηκαν ο Πρόεδρος του Ιδρύματος Ευγενίδου, κ. Λεωνίδας Δημητριάδης-Ευγενίδης, ο Γενικός Διευθυντής του CERN, Καθηγητής Mark Τhomson, καθώς και στελέχη των δύο οργανισμών.

Η συμφωνία εγκαθιδρύει ένα σταθερό και διαρθρωμένο πλαίσιο συνεργασίας στους τομείς της εκπαίδευσης, με το Ίδρυμα Ευγενίδου να αναλαμβάνει ρόλο Πύλης Επικοινωνίας των επιστημονικών δραστηριοτήτων του CERN στην Ελλάδα.

«Το Ίδρυμα Ευγενίδου από την Ίδρυσή του, προσεγγίζει την επιστήμη και την τεχνολογία όχι ως αφηρημένες έννοιες, αλλά ως ουσιώδεις προϋποθέσεις για την πρόοδο των εφαρμοσμένων τεχνικών επαγγελμάτων και, μέσω αυτών, για τη βελτίωση της ζωής των πολιτών και την ενίσχυση της οικονομίας. Γιατί σε μια εποχή υπερπληροφόρησης πρόκληση δεν είναι η πρόσβαση στα δεδομένα, αλλά η κατανόηση της επιστημονικής μεθοδολογίας και γνώσης, και η μετατροπή της σε πρακτικές εφαρμογές» ανέφερε ο Διοικητής του Ιδρύματος, καθ Ιωάννης Γκόλιας.

Ο πρώτος άξονας της συνεργασίας αφορά την επικοινωνία της γνώσης αιχμής προς το ελληνικό κοινό και ιδίως προς τους νέους. Η σύμπραξη αναδεικνύει τη διαδρομή από τη θεμελιώδη έρευνα στην εφαρμογή. Τεχνολογίες που αναπτύχθηκαν για τον Large Hadron Collider (LHC) αξιοποιούνται σήμερα στη βιοϊατρική έρευνα, σε προηγμένα συστήματα αισθητήρων και σε τεχνολογίες οθονών αφής κινητών συσκευών. Το πολλαπλασιαστικό αυτό όφελος της επιστήμης καθιστά ορατή τη σύνδεση μεταξύ έρευνας αιχμής και καθημερινής ζωής και αποτελεί κεντρικό στοιχείο της στρατηγικής της συνεργασίας.

Στο πλαίσιο αυτό προγραμματίζονται:

εκδηλώσεις, ημερίδες και θεματικά εργαστήρια,φιλοξενία εκθέσεων του CERN με διαδραστικά εκθέματα και πειραματικές προσεγγίσεις,οργανωμένες επισκέψεις μαθητών στις εγκαταστάσεις του CERN στη Γενεύη,ανάπτυξη ειδικού ιστόχωρου και συνεκτικού προγράμματος ενημέρωσης και διασύνδεσης της εκπαιδευτικής κοινότητας με τις δραστηριότητες του Οργανισμού.

Ο δεύτερος άξονας εστιάζει στο ζήτημα των δεξιοτήτων και του ανθρώπινου κεφαλαίου. Το ευρωπαϊκό έλλειμμα τεχνικών και τεχνολογικών δεξιοτήτων αναγνωρίζεται ως κρίσιμος ανασταλτικός παράγοντας για τη βιώσιμη ανάπτυξη. Όπως έχει επισημανθεί από την πλευρά του CERN, περίπου το 80% του ανθρώπινου δυναμικού του οργανισμού αποτελείται από μηχανικούς και τεχνικούς, γεγονός που αναδεικνύει τον έντονα τεχνολογικό και τεχνικό του χαρακτήρα.





Το Ίδρυμα Ευγενίδου διαθέτει εκτεταμένη εμπειρία στη ναυτική και επαγγελματική εκπαίδευση, στην έκδοση εκπαιδευτικών συγγραμμάτων –με περισσότερα από 48 εκατομμύρια βιβλία σε τέσσερις δεκαετίες– καθώς και στην υλοποίηση δράσεων ψηφιακού μετασχηματισμού.

Σε συνδυασμό με τις υποδομές του, που περιλαμβάνουν μία από τις μεγαλύτερες Εκθέσεις Επιστήμης και Τεχνολογίας στην Ευρώπη και ένα από τα πλέον σύγχρονα ψηφιακά Πλανητάρια, προσελκύοντας περίπου 250.000 επισκέπτες ετησίως, διαθέτει την οργανωτική και τεχνική βάση για τη συστηματική μεταφορά γνώσης στο ευρύ κοινό και στην τεχνική εκπαίδευση.

