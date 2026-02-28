tinanantsou.blogspot.gr

Ελάτε μαζί μου σε μια ξενάγηση στο Πείραμα CMS στο CERN με την καθηγήτρια Freya Blekman.Κατεβαίνουμε 100 μέτρα κάτω από τη γη για να επισκεφθούμε αυτό το πείραμα σωματιδιακής φυσικής στον Μεγάλο Επιταχυντή Αδρονίων (Large Hadron Collider), ρίχνουμε μια πιο προσεκτική ματιά στον ανιχνευτή και συζητάμε πώς οι φυσικοί χρησιμοποιούν το CMS για να μελετήσουν τα πάντα, από το μποζόνιο Higgs μέχρι την αναζήτηση νέας φυσικής.Αν έχετε ποτέ αναρωτηθεί πώς είναι πραγματικά να στέκεται κανείς δίπλα σε έναν ανιχνευτή σωματιδίων (και τι ακριβώς κάνουν όλα αυτά τα καλώδια και τα στρώματα), αυτή είναι η ευκαιρία σας να έρθετε μαζί μας!