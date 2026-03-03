Την πρόβλεψη ότι τα ρομπότ τεχνητής νοημοσύνης θα ξεπεράσουν τον εργαζόμενο πληθυσμό μέσα σε λίγες δεκαετίες, διατυπώνει ένα πρώην στέλεχος της Citi.

Οπως αναφέρει το CNBC , ολο και περισσότερες εταιρείες υιοθετούν πράκτορες τεχνητής νοημοσύνης, δηλαδή ρομποτ με λογισμικό που μπορει να αντιλαμβάνεται το περιβάλλον και να αναλαμβάνει δράσεις χωρίς συνεχή ανθρώπινη επίβλεψη. Ο λόγος είναι ότι με τον τρόπο αυτο συνεχίζουν να συμπιέζουν το κόστος.

Ο Ρόμπ Γκάρλικ, πρώην επικεφαλής καινοτομίας, τεχνολογίας και μέλλοντος της εργασίας της Citi Global Insights, δήλωσε στο “Squawk Box Europe” του CNBC ότι καθώς οι ηγέτες συνεχίζουν να δίνουν προτεραιότητα στην κερδοφορία, οι ανθρώπινοι εργαζόμενοί τους θα μείνουν πίσω.

Η υποκατάσταση απο τα ρομπότ

«Έχουμε ένα σύστημα ηγεσίας από οικονομικής και επιχειρηματικής άποψης που τιμά την κερδοφορία», δήλωσε ο Γκάρλικ σε μια συνομιλία με τους Στιβ Σέντγουικ και Μπεν Μπούλος του CNBC.

“Όταν συνδυάζετε την κερδοφορία με την τεχνολογική πρόοδο, έχουμε να κάνουμε με το μεγαλύτερο εμπόριο στην ιστορία, το οποίο είναι βασικά ότι η τεχνητή νοημοσύνη θα μπορεί να κάνει όλο και περισσότερα, όλο και καλύτερα, όλο και φθηνότερα, και αυτό θα είναι σε θέση να υποκαταστήσει τους ανθρώπους.”

Ο Γκάρλικ, ο οποίος πρόσφατα έγραψε το βιβλίο «AI – Αναρχία ή Αφθονία; Γιατί το Μέλλον της Εργασίας Χρειάζεται Φιλο-Ανθρώπινους Ηγέτες», εξήγησε ότι η προηγούμενη έρευνά του στην Citi έδειξε ότι ο αριθμός των ρομπότ τεχνητής νοημοσύνης θα εκτοξευθεί ως αποτέλεσμα αυτών των επιχειρηματικών αποφάσεων.

«Τις επόμενες δύο δεκαετίες θα έχουμε περισσότερα κινούμενα ρομπότ από τον εργαζόμενο πληθυσμό, και αν προσθέσεις και τους μικρούς πράκτορες, ο αριθμός τους θα εκτοξευθεί», πρόσθεσε.

Η έκθεση της Citi

Σύμφωνα με μια έκθεση της Citi για το 2024, υπό την ηγεσία του Γκάρλικ, τα ρομπότ τεχνητής νοημοσύνης, από ανθρωποειδή έως οικιακά ρομπότ καθαρισμού και αυτόνομα οχήματα, προβλέπεται να αυξηθούν σε 1,3 δισεκατομμύρια έως το 2035

. Ο αριθμός των ρομπότ τεχνητής νοημοσύνης θα αυξηθεί γρήγορα σε πάνω από 4 δισεκατομμύρια έως το 2050, σύμφωνα με τις προβλέψεις.

Η έκθεση της Citi μέτρησε ακόμη και το χρόνο που θα χρειαζόταν ένα ρομπότ για να αποσβέσει το κόστος του μέσω των χρημάτων που θα εξοικονομούσε αντικαθιστώντας έναν ανθρώπινο εργαζόμενο. Για παράδειγμα, ένα ρομπότ αξίας 15.000 δολαρίων θα έκανε αποσβέση το κόστος του σε 3,8 εβδομάδες για μια ανθρώπινη εργασία με αμοιβή 41 δολαρίων την ώρα, ή σε 21,6 εβδομάδες για μια ανθρώπινη εργασία με αμοιβή 7,25 δολαρίων.

Εν τω μεταξύ, ένα ρομπότ που κοστίζει 35.000 δολάρια θα έχει χρόνο απόσβεσης 8,9 εβδομάδες για μια ανθρώπινη εργασία με αμοιβή 41 δολάρια την ώρα.

«Μπορείτε ήδη να αγοράσετε ένα ανθρωποειδές ρομπότ σήμερα, το οποίο σας προσφέρει περίοδο απόσβεσης σε σχέση με τους ανθρώπινους εργαζόμενους μικρότερη από 10 εβδομάδες», δήλωσε το πρωην στέλεχος της Citi στο CNBC, αναφέροντας ένα στοιχείο από το βιβλίο του. «Οι άνθρωποι δεν μπορούν να ανταγωνιστούν σε αυτή τη βάση».

Το παραδειγμα της McKinsey & Company

Η έκθεση Work Trend Index της Microsoft έδειξε ότι το 80% των ηγετών αναμένουν ότι οι πράκτορες τεχνητής νοημοσύνης θα ενσωματωθούν σε μεγάλο βαθμό στη στρατηγική τεχνητής νοημοσύνης μεσα στους επόμενους 12 έως 18 μήνες. Οι πράκτορες τεχνητής νοημοσύνης είναι ένας τύπος προγράμματος λογισμικού που μπορεί να λαμβάνει αποφάσεις και να ολοκληρώνει εργασίες χωρίς μεγάλη ανθρώπινη καθοδήγηση.

Εν τω μεταξύ, ο Μπομπ Στερνφελ, παγκόσμιος διευθύνων εταίρος της McKinsey & Company, σημείωσε σε συνέντευξή του στο Harvard Business Review ότι η εταιρεία απασχολεί σήμερα 20.000 πράκτορες και 40.000 ανθρώπους. Πριν από ένα χρόνο, η εταιρεία είχε μόνο 3.000 πράκτορες, και ο Sternfels προβλέπει ότι σε 18 μήνες από τώρα, θα υπάρχει ίσος αριθμός υπαλλήλων και πρακτόρων.

Η φιλοδοξία του Ιλον Μασκ

Ο διευθύνων σύμβουλος της Tesla, Ιλο Μασκ, μοιράστηκε παρόμοιες απόψεις στο εμβληματικό συνέδριο του Παγκόσμιου Οικονομικού Φόρουμ στο Νταβός τον περασμένο μήνα, λέγοντας ότι η τεχνητή νοημοσύνη πιθανότατα θα ξεπεράσει την ανθρώπινη νοημοσύνη μέχρι το τέλος του έτους.

«Η πρόβλεψή μου είναι ότι, σε ένα ευνοϊκό σενάριο για το μέλλον, θα κατασκευάσουμε τόσα πολλά ρομπότ με τεχνητή νοημοσύνη που θα κατακλύσουν όλους τους ανθρώπους… θα υπάρχει τέτοια αφθονία αγαθών και υπηρεσιών, επειδή η πρόβλεψή μου είναι ότι θα υπάρχουν περισσότερα ρομπότ από ανθρώπους», δήλωσε ο Μασκ.

Η απειλή

Οι φόβοι σχετικά με την αντικατάσταση των εργαζομένων από την τεχνητή νοημοσύνη έχουν αυξηθεί το τελευταίο έτος, καθώς μεγάλες εταιρείες, όπως η Amazon,



η Salesforce, η Accenture, η Heineken και η Lufthansa, έχουν αναφερθεί στην τεχνολογία ως μέρος του λόγου για την κατάργηση χιλιάδων θέσεων εργασίας.

Η Κρισταλίνα Γκεοργκίεβα , διευθύνουσα σύμβουλος του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, δήλωσε στο CNBC τον Ιανουάριο ότι η τεχνητή νοημοσύνη «χτυπά την αγορά εργασίας σαν τσουνάμι» και προειδοποίησε ότι «οι περισσότερες χώρες και οι περισσότερες επιχειρήσεις δεν είναι προετοιμασμένες για αυτό».

Στις ΗΠΑ, η τεχνητή νοημοσύνη συνέβαλε σε σχεδόν 55.000 απολύσεις το 2025, σύμφωνα με στοιχεία της εταιρείας συμβούλων Challenger, Gray & Christmas για τον Δεκέμβριο.

Ωστόσο, ορισμένοι ηγέτες υιοθετούν μια πιο θετική στάση. Ο Διευθύνων Σύμβουλος της Nvidia, Τζένσεν Χουάνγκ, προβλέπει ότι η «έκρηξη της τεχνητής νοημοσύνης» θα δημιουργήσει μισθούς έξι ψηφίων για τους εργαζόμενους που κατασκευάζουν τεχνητή νοημοσύνη και εργοστάσια τσιπ.

Ο Χουάνγκ δήλωσε ότι η τεχνολογία θα ενισχύσει τις ειδικευμένες εργασίες, όπως οι υδραυλικοί, οι ηλεκτρολόγοι, οι κατασκευαστές και οι χαλυβουργοί. ot.gr

Freegr network blog- News about pc, technology.