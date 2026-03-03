2026-03-03 08:43:30

Κέρδος που σε ετήσια βάση φτάνει στα 1.080 ευρώ μπορούν να εξασφαλίσουν δεκάδες χιλιάδες ασφαλισμένοι του ΕΦΚΑ, προερχόμενοι από ΙΚΑ, Ταμεία ΔΕΚΟ, Τραπεζών, αλλά και από Ειδικά μισθολόγια του Δημοσίου, οι οποίοι σκοπεύουν να συνταξιοδοτηθούν εντός του 2026.Κώστας Κατίκοςeleftherostypos.grΤο κλειδί που οδηγεί σε μεγαλύτερη σύνταξη είναι να επιλέξουν την έξοδο προς το τέλος της χρονιάς, γιατί έτσι sidirodromikanea

