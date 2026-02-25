2026-02-25 15:25:53

Η διήμερη απεργία αναμένεται να βυθίσει τα ταξίδια σε χάος, επηρεάζοντας εκατομμύρια επιβάτες.Οι ταξιδιώτες θα πρέπει να προετοιμαστούν για σοβαρές διαταραχές στις υπηρεσίες δημόσιων συγκοινωνιών σε όλη τη Γερμανία από την Παρασκευή.euronews.comΟι εργαζόμενοι στον τομέα ανακοίνωσαν 48ωρη απεργία καθώς οι συζητήσεις για τους μισθούς και τις συνθήκες εργασίας έχουν κολλήσει, ανέφερε ένα συνδικάτο.Η sidirodromikanea

