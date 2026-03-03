2026-03-03 09:28:11
Φωτογραφία για Θεσσαλονίκη: Φύλακας του ΟΣΕ εντόπισε 40χρονο να κλέβει καλώδια χαλκού- Μία σύλληψη
Συνελήφθη σήμερα (03/03) τα ξημερώματα στην περιοχή της Διαλογής από αστυνομικούς του Τμήματος Πρόληψης και Καταστολής Εγκληματικότητας, 40χρονος, ο οποίος εντοπίσθηκε από φύλακα του ΟΣΕ να αφαιρεί καλώδια χαλκού, ενώ κατά την άφιξη των αστυνομικών επιχείρησε ανεπιτυχώς να διαφύγει.ertnews.grΑπό την περαιτέρω έρευνα προέκυψε ότι ο δράστης προέβη στην ίδια ενέργεια τρεις φορές την 01-03-2026. sidirodromikanea
ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ
ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ
Πρώτο το «The 2Night Show» και τον Φεβρουάριο
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
Πρώτο το «The 2Night Show» και τον Φεβρουάριο
Πάγωσαν τα εισιτήρια των τρένων σε όλη την Αγγλία για πρώτη φορά σε 30 χρόνια
ΕΠΟΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
Πάγωσαν τα εισιτήρια των τρένων σε όλη την Αγγλία για πρώτη φορά σε 30 χρόνια
ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ
ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ NEWSNOWGR.COM
ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ
ΟΣΕ: Αποκαταστάθηκε η βλάβη από δολιοφθορά στα καλώδια τηλεδιοίκησης και σηματοδότησης
ΟΣΕ: Αποκαταστάθηκε η βλάβη από δολιοφθορά στα καλώδια τηλεδιοίκησης και σηματοδότησης
Ζεφύρι: 38χρονος έκλεψε 100 μέτρα καλώδια φωτοσήμανσης του σιδηροδρομικού δικτύου
Ζεφύρι: 38χρονος έκλεψε 100 μέτρα καλώδια φωτοσήμανσης του σιδηροδρομικού δικτύου
Σύλληψη δύο νεαρών για ληστεία επιβάτη στο Μετρό Μεταξουργείο Του αφαίρεσαν αλυσίδα λαιμού ασκώντας βία
Σύλληψη δύο νεαρών για ληστεία επιβάτη στο Μετρό Μεταξουργείο Του αφαίρεσαν αλυσίδα λαιμού ασκώντας βία
Η Ρυθμιστική Αρχή Σιδηροδρόμων εντόπισε πολλαπλές σοβαρές παραβάσεις από ΟΣΕ και Hellenic Train στο δυστύχημα των Τεμπών.
Η Ρυθμιστική Αρχή Σιδηροδρόμων εντόπισε πολλαπλές σοβαρές παραβάσεις από ΟΣΕ και Hellenic Train στο δυστύχημα των Τεμπών.
Κ. ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ: «Η Κυβέρνηση δίνει έμφαση στη Θεσσαλονίκη με έργα» Κ.ΓΚΙΟΥΛΕΚΑΣ: «Η Θεσσαλονίκη αλλάζει σελίδα»
Κ. ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ: «Η Κυβέρνηση δίνει έμφαση στη Θεσσαλονίκη με έργα» Κ.ΓΚΙΟΥΛΕΚΑΣ: «Η Θεσσαλονίκη αλλάζει σελίδα»
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ΑΡΘΡΑ
Οι ενημερωτικές εκπομπές του MEGA πρώτη επιλογή τον Φεβρουάριο...
Οι ενημερωτικές εκπομπές του MEGA πρώτη επιλογή τον Φεβρουάριο...
Συντάξεις: Εως 1.080 ευρώ το μπόνους για όσους βγουν το 2026 [πίνακες]
Συντάξεις: Εως 1.080 ευρώ το μπόνους για όσους βγουν το 2026 [πίνακες]
Υπογραφή Μνημονίου Συνεργασίας μεταξύ του Ιδρύματος Ευγενίδου και του CERN
Υπογραφή Μνημονίου Συνεργασίας μεταξύ του Ιδρύματος Ευγενίδου και του CERN
ΠΟΙΑ ΧΡΟΝΙΑ Ή ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΠΟΥ ΤΑ ΡΟΜΠΟΤ ΘΑ...ΞΕΠΕΡΑΣΟΥΝ ΤΟΥΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ
ΠΟΙΑ ΧΡΟΝΙΑ Ή ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΠΟΥ ΤΑ ΡΟΜΠΟΤ ΘΑ...ΞΕΠΕΡΑΣΟΥΝ ΤΟΥΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ
NBC: Ο άγνωστος καυγάς Αραγτσί-Γουίτκοφ στη Γενεύη πριν την αμερικανική επίθεση
NBC: Ο άγνωστος καυγάς Αραγτσί-Γουίτκοφ στη Γενεύη πριν την αμερικανική επίθεση