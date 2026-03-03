2026-03-03 09:10:11
Φωτογραφία για Οι ενημερωτικές εκπομπές του MEGA πρώτη επιλογή τον Φεβρουάριο...



Οι ενημερωτικές εκπομπές του MEGA, τόσο τις καθημερινές όσο και το Σαββατοκύριακο, αποτέλεσαν και τον Φεβρουάριο την πρώτη επιλογή των τηλεθεατών για την έγκυρη και αξιόπιστη πληροφόρησή τους.

Με γνώμονα πάντα την πολυδιάστατη ενημέρωση του πολίτη, τα γρήγορα αντανακλαστικά και τη διαρκή παρουσία εκεί όπου συμβαίνουν τα μεγάλα γεγονότα, το MEGA διατηρεί για έναν ακόμη μήνα το ασύγκριτο πλεονέκτημα στην προτίμηση του κοινού.

«Live News»: Απόλυτη κυριαρχία στην απογευματινή ενημέρωση

Πάντα μπροστά από τις εξελίξεις, το «Live News» με τον Νίκο Ευαγγελάτο παρέμεινε και τον Φεβρουάριο η κυρίαρχη επιλογή των τηλεθεατών για την καθημερινή τους απογευματινή ενημέρωση. Η εκπομπή του MEGA διατήρησε την απόλυτη πρωτιά, κατακτώντας την κορυφή με μέσο όρο 17% στο γενικό σύνολο και 14,9% στο δυναμικό κοινό 18-54.

«Κοινωνία Ώρα MEGA»: Στην κορυφή της πρωινής ενημέρωσης τις καθημερινές

Η πρώτη ματιά στις ειδήσεις της ημέρας ήταν κατάκτηση της εκπομπής «Κοινωνία Ώρα MEGA» και τον Φεβρουάριο. Το πρωινό μαγκαζίνο του MEGA με τον Ιορδάνη Χασαπόπουλο και την Ανθή Βούλγαρη συνέχισε για έναν ακόμη μήνα με υψηλές επιδόσεις και κέρδισε την πρώτη θέση ανάμεσα στις πρωινές ενημερωτικές εκπομπές αλλά και τα ψυχαγωγικά προγράμματα στη ζώνη μετάδοσής του. Συγκεκριμένα, η «Κοινωνία Ώρα MEGA» κατέλαβε την κορυφή στο γενικό σύνολο με 19,7% και στο δυναμικό κοινό 18-54 με μέσο όρο 15,4%.

«MEGA Σαββατοκύριακο»: Πρώτη επιλογή των τηλεθεατών το Σαββατοκύριακο

Η ενημέρωση δεν κάνει διάλειμμα τα Σαββατοκύριακα στο MEGA. Η πρωινή ενημερωτική εκπομπή με τον Ντίνο Σιωμόπουλο και τη Στέλλα Γκαντώνα μπήκε δυναμικά στη μάχη της τηλεθέασης και τον Φεβρουάριο κατακτώντας την κορυφαία θέση ανάμεσα στις επιλογές των τηλεθεατών με 11,2% στο δυναμικό κοινό 18-54. Στο γενικό σύνολο, το «MEGA Σαββατοκύριακο» κατέγραψε μέσο μερίδιο 15,8%. Το επιτυχημένο δημοσιογραφικό δίδυμο εξακολουθεί να προσφέρει με συνέπεια μια εμπεριστατωμένη και αναλυτική ματιά στα γεγονότα που απασχολούν τους πολίτες.





Πηγή: tvnea.com
ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ
ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ
Συντάξεις: Εως 1.080 ευρώ το μπόνους για όσους βγουν το 2026 [πίνακες]
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
Συντάξεις: Εως 1.080 ευρώ το μπόνους για όσους βγουν το 2026 [πίνακες]
Πρώτο το «The 2Night Show» και τον Φεβρουάριο
ΕΠΟΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
Πρώτο το «The 2Night Show» και τον Φεβρουάριο
ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ
ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ NEWSNOWGR.COM
ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ
Πρωτιά για την εκπομπή «Νύχτα αποκαλύψεων» με τον Πέτρο Κουσουλό και τον Φεβρουάριο
Πρωτιά για την εκπομπή «Νύχτα αποκαλύψεων» με τον Πέτρο Κουσουλό και τον Φεβρουάριο
Πρωινή ενημερωτική ζώνη: Πρώτη η «Κοινωνία Ώρα Mega»
Πρωινή ενημερωτική ζώνη: Πρώτη η «Κοινωνία Ώρα Mega»
Δύο καναπέδες ή ένας μεγάλος; Ποια επιλογή λειτουργεί καλύτερα
Δύο καναπέδες ή ένας μεγάλος; Ποια επιλογή λειτουργεί καλύτερα
Πρώτο το «The 2Night Show» και τον Φεβρουάριο
Πρώτο το «The 2Night Show» και τον Φεβρουάριο
Το MEGA στην κορυφή το πρώτο κρίσιμο 24ωρο
Το MEGA στην κορυφή το πρώτο κρίσιμο 24ωρο
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ΑΡΘΡΑ
Υπογραφή Μνημονίου Συνεργασίας μεταξύ του Ιδρύματος Ευγενίδου και του CERN
Υπογραφή Μνημονίου Συνεργασίας μεταξύ του Ιδρύματος Ευγενίδου και του CERN
ΠΟΙΑ ΧΡΟΝΙΑ Ή ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΠΟΥ ΤΑ ΡΟΜΠΟΤ ΘΑ...ΞΕΠΕΡΑΣΟΥΝ ΤΟΥΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ
ΠΟΙΑ ΧΡΟΝΙΑ Ή ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΠΟΥ ΤΑ ΡΟΜΠΟΤ ΘΑ...ΞΕΠΕΡΑΣΟΥΝ ΤΟΥΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ
NBC: Ο άγνωστος καυγάς Αραγτσί-Γουίτκοφ στη Γενεύη πριν την αμερικανική επίθεση
NBC: Ο άγνωστος καυγάς Αραγτσί-Γουίτκοφ στη Γενεύη πριν την αμερικανική επίθεση
Πιτ Χέγκσεθ: Τέλος οι ανόητοι κανόνες μάχης, θα υπάρξουν απώλειες
Πιτ Χέγκσεθ: Τέλος οι ανόητοι κανόνες μάχης, θα υπάρξουν απώλειες
Ανησυχία για νέο κύμα ανατιμήσεων στα τρόφιμα - Αύξηση σε 5.000 κωδικούς...
Ανησυχία για νέο κύμα ανατιμήσεων στα τρόφιμα - Αύξηση σε 5.000 κωδικούς...