





Πρωτιά κατέγραψε το «The 2Night Show» με τον Γρηγόρη Αρναούτογλου και τον Φεβρουάριο. Σύμφωνα με τα στοιχεία της Nielsen, η εκπομπή τερμάτισε πρώτη στη ζώνη προβολής της τόσο στο δυναμικό κοινό με 11,7 % και διαφορά 2,1 μονάδες από τον ανταγωνισμό, όσο και στο σύνολο κοινού με 13,9% και διαφορά 3,8 μονάδες από το δεύτερο κανάλι. Στις ξεχωριστές βραδινές συνεντεύξεις του Γρηγόρη Αρναούτογλου το πιο πιστό κοινό ήταν οι γυναίκες, φτάνοντας μέχρι και 20,6%.

Κάθε Κυριακή, Δευτέρα και Τρίτη στις 24:00 το «The 2Night Show» με τον Γρηγόρη Αρναούτολγου, θα συνεχίσει να κάνει τα βράδια μας ενδιαφέροντα και απολαυστικά!

Πηγή: tvnea.com