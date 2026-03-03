2026-03-03 09:10:11
Φωτογραφία για Πρώτο το «The 2Night Show» και τον Φεβρουάριο



Πρωτιά κατέγραψε το «The 2Night Show» με τον Γρηγόρη Αρναούτογλου και τον Φεβρουάριο. Σύμφωνα με τα στοιχεία της Nielsen, η εκπομπή τερμάτισε πρώτη στη ζώνη προβολής της τόσο στο δυναμικό κοινό με 11,7 % και διαφορά 2,1 μονάδες από τον ανταγωνισμό, όσο και στο σύνολο κοινού με 13,9% και διαφορά 3,8 μονάδες από το δεύτερο κανάλι. Στις ξεχωριστές βραδινές συνεντεύξεις του Γρηγόρη Αρναούτογλου το πιο πιστό κοινό ήταν οι γυναίκες, φτάνοντας μέχρι και 20,6%.

Κάθε Κυριακή, Δευτέρα και Τρίτη στις 24:00 το «The 2Night Show» με τον Γρηγόρη Αρναούτολγου, θα συνεχίσει να κάνει τα βράδια μας ενδιαφέροντα και απολαυστικά!



Πηγή: tvnea.com
ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ
ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ
Οι ενημερωτικές εκπομπές του MEGA πρώτη επιλογή τον Φεβρουάριο...
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
Οι ενημερωτικές εκπομπές του MEGA πρώτη επιλογή τον Φεβρουάριο...
Θεσσαλονίκη: Φύλακας του ΟΣΕ εντόπισε 40χρονο να κλέβει καλώδια χαλκού- Μία σύλληψη
ΕΠΟΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
Θεσσαλονίκη: Φύλακας του ΟΣΕ εντόπισε 40χρονο να κλέβει καλώδια χαλκού- Μία σύλληψη
ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ
ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ NEWSNOWGR.COM
ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ
Πρωτιά για την εκπομπή «Νύχτα αποκαλύψεων» με τον Πέτρο Κουσουλό και τον Φεβρουάριο
Πρωτιά για την εκπομπή «Νύχτα αποκαλύψεων» με τον Πέτρο Κουσουλό και τον Φεβρουάριο
Prime Time ζώνη: Πρώτο το «Ράδιο Αρβύλα» – δυνατή τριάδα στην κορυφή
Prime Time ζώνη: Πρώτο το «Ράδιο Αρβύλα» – δυνατή τριάδα στην κορυφή
Οι ενημερωτικές εκπομπές του MEGA πρώτη επιλογή τον Φεβρουάριο...
Οι ενημερωτικές εκπομπές του MEGA πρώτη επιλογή τον Φεβρουάριο...
Το MEGA στην κορυφή το πρώτο κρίσιμο 24ωρο
Το MEGA στην κορυφή το πρώτο κρίσιμο 24ωρο
Αποκαλύψεις: Στην κορυφή και τον μήνα Φεβρουάριο
Αποκαλύψεις: Στην κορυφή και τον μήνα Φεβρουάριο
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ΑΡΘΡΑ
Συντάξεις: Εως 1.080 ευρώ το μπόνους για όσους βγουν το 2026 [πίνακες]
Συντάξεις: Εως 1.080 ευρώ το μπόνους για όσους βγουν το 2026 [πίνακες]
Υπογραφή Μνημονίου Συνεργασίας μεταξύ του Ιδρύματος Ευγενίδου και του CERN
Υπογραφή Μνημονίου Συνεργασίας μεταξύ του Ιδρύματος Ευγενίδου και του CERN
ΠΟΙΑ ΧΡΟΝΙΑ Ή ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΠΟΥ ΤΑ ΡΟΜΠΟΤ ΘΑ...ΞΕΠΕΡΑΣΟΥΝ ΤΟΥΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ
ΠΟΙΑ ΧΡΟΝΙΑ Ή ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΠΟΥ ΤΑ ΡΟΜΠΟΤ ΘΑ...ΞΕΠΕΡΑΣΟΥΝ ΤΟΥΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ
NBC: Ο άγνωστος καυγάς Αραγτσί-Γουίτκοφ στη Γενεύη πριν την αμερικανική επίθεση
NBC: Ο άγνωστος καυγάς Αραγτσί-Γουίτκοφ στη Γενεύη πριν την αμερικανική επίθεση
Πιτ Χέγκσεθ: Τέλος οι ανόητοι κανόνες μάχης, θα υπάρξουν απώλειες
Πιτ Χέγκσεθ: Τέλος οι ανόητοι κανόνες μάχης, θα υπάρξουν απώλειες