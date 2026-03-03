





Στην πρώτη θέση της πρωινής ψυχαγωγικής ζώνης βρέθηκε η Super Κατερίνα (V) με 14,8% στο δυναμικό κοινό, σημειώνοντας την υψηλότερη επίδοση της ημέρας.

Ακολούθησαν σε απόσταση αναπνοής οι Αταίριαστοι και το 10 Παντού, που κατέγραψαν από 11,9%, διαμορφώνοντας μια ιδιαίτερα ανταγωνιστική τριάδα στην κορυφή.

Το Buongiorno σημείωσε 9,9%, πλησιάζοντας τα διψήφια ποσοστά, ενώ το Το Πρωινό κινήθηκε στο 8,2%. Το Breakfast@Star κατέγραψε 7,7%.

Τη χαμηλότερη επίδοση της ζώνης σημείωσε το Πρωίαν σε Είδον με 5,0%, συμπληρώνοντας την εικόνα της πρωινής ψυχαγωγικής μάχης.

Πηγή: tvnea.com