2026-03-03 10:37:29
Στην πρώτη θέση της πρωινής ψυχαγωγικής ζώνης βρέθηκε η Super Κατερίνα (V) με 14,8% στο δυναμικό κοινό, σημειώνοντας την υψηλότερη επίδοση της ημέρας.
Ακολούθησαν σε απόσταση αναπνοής οι Αταίριαστοι και το 10 Παντού, που κατέγραψαν από 11,9%, διαμορφώνοντας μια ιδιαίτερα ανταγωνιστική τριάδα στην κορυφή.
Το Buongiorno σημείωσε 9,9%, πλησιάζοντας τα διψήφια ποσοστά, ενώ το Το Πρωινό κινήθηκε στο 8,2%. Το Breakfast@Star κατέγραψε 7,7%.
Τη χαμηλότερη επίδοση της ζώνης σημείωσε το Πρωίαν σε Είδον με 5,0%, συμπληρώνοντας την εικόνα της πρωινής ψυχαγωγικής μάχης.
Πηγή: tvnea.com
