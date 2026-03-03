2026-03-03 10:37:30
Στην κορυφή της πρωινής ενημερωτικής ζώνης βρέθηκε η Κοινωνία Ώρα Mega με 16,0% στο δυναμικό κοινό, καταγράφοντας την υψηλότερη επίδοση της κατηγορίας.
Σε κοντινή απόσταση ακολούθησε το Σήμερα με 14,5%, διατηρώντας ισχυρή παρουσία στη ζώνη.
Το Ώρα Ελλάδος σημείωσε 9,7%, ενώ το Happy Day στον Alpha κατέγραψε 9,5%, με τις δύο εκπομπές να κινούνται σε παρόμοια επίπεδα.
Πιο χαμηλά βρέθηκε το Καλημέρα Ελλάδα με 6,1%, ενώ το Nωρίς Νωρίς κατέγραψε 3,4%, διαμορφώνοντας τη συνολική εικόνα της πρωινής ενημέρωσης.
Πηγή: tvnea.com
ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ
ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟΠρωινή ψυχαγωγική ζώνη: Πρώτη η «Super Κατερίνα»
ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ