2026-03-03 10:37:29
Φωτογραφία για Prime Time ζώνη: Πρώτο το «Ράδιο Αρβύλα» – δυνατή τριάδα στην κορυφή



 Την υψηλότερη επίδοση της βραδιάς στην prime time κατέγραψε το Ράδιο Αρβύλα με 15,3% στο δυναμικό κοινό.

Ακολούθησε ο Άγιος Έρωτας (ΙΙ) με 14,8%, ενώ το Να μ’ Αγαπάς σημείωσε 14,5% στο ένα επεισόδιο και 13,5% στο δεύτερο, διαμορφώνοντας μια ισχυρή τριάδα στην κορυφή.

Σε διψήφια ποσοστά κινήθηκαν επίσης το MasterChef 10 με 12,9%, το Survivor με 11,8% και το Έχω Παιδιά – 2ος Κύκλος με 11,4%.

Η Γη της Ελιάς – 5ος Κύκλος κατέγραψε 9,0%, ενώ το Grand Hotel, το Porto Leone: Στη Γειτονιά με τα Κόκκινα Φανάρια και η Έκτακτη Επικαιρότητα (Open) σημείωσαν από 8,4%. Το Μια Νύχτα Μόνο κινήθηκε στο 7,9% και ο Φάκελος 17Ν στο 7,1%.

Τη χαμηλότερη επίδοση της ζώνης κατέγραψε το Το Παιδί με 2,8%.

Late Night ζώνη: Πρώτη η «Μεγάλη Εικόνα»

Στη late night ζώνη, η Μεγάλη Εικόνα σημείωσε 10,2% και βρέθηκε στην πρώτη θέση.

Ακολούθησε το The 2Night Show με 6,1%, ενώ το 11 Αυτοί, 11 Εμείς κατέγραψε 4,2%, διαμορφώνοντας τη συνολική εικόνα της νυχτερινής κατάταξης.



Πηγή: tvnea.com
Τα κανάλια ζητούν χρήματα και για σόου & ριάλιτι, όχι μόνο για σειρές...
Τα κανάλια ζητούν χρήματα και για σόου & ριάλιτι, όχι μόνο για σειρές...
Πρωινή ψυχαγωγική ζώνη: Πρώτη η «Super Κατερίνα»
Πρωινή ψυχαγωγική ζώνη: Πρώτη η «Super Κατερίνα»
