Εισήγηση που αναμένεται να ταράξει τα νερά στο καθεστώς χρηματοδότησης της ελληνικής τηλεόρασης ετοιμάζουν να καταθέσουν οι ιδιωτικοί σταθμοί, επιδιώκοντας σαρωτικές αλλαγές στον τρόπο επιδότησης των προγραμμάτων.

Σύμφωνα με ρεπορτάζ της Ναταλίας Ανδρικοπούλου στη Realnews, στο τραπέζι των συζητήσεων βρίσκεται πρόταση που προβλέπει τη διεύρυνση του πλαισίου επιδοτήσεων του ΕΚΚΟΜΕΔ, ώστε εκτός από τις σειρές μυθοπλασίας να μπορούν να ενταχθούν και άλλες κατηγορίες προγραμμάτων, όπως μεγάλα ψυχαγωγικά σόου, τηλεπαιχνίδια και talent show – reality.

Η κίνηση αυτή εντάσσεται σε έναν ευρύτερο κύκλο ζυμώσεων μεταξύ των έξι πανελλαδικών καναλιών, με στόχο να διαμορφωθεί κοινή πρόταση προς την κυβέρνηση για ένα νέο μοντέλο στήριξης της ελεύθερης τηλεόρασης. Ήδη έχει συσταθεί επιτροπή με εκπροσώπους όλων των σταθμών, η οποία επεξεργάζεται τις αλλαγές που θα εισηγηθούν.

Με τα σημερινά δεδομένα, κάθε κανάλι μπορεί θεωρητικά να απορροφήσει έως 4 εκατ. ευρώ, ωστόσο η επιδότηση αφορά αποκλειστικά σειρές μυθοπλασίας. Έτσι, σταθμοί που επιλέγουν στρατηγικά να επενδύουν κυρίως σε ψυχαγωγικά formats και όχι σε δραματικές σειρές, καταλήγουν να μη λαμβάνουν καμία ενίσχυση.

Πληροφορίες αναφέρουν πως την πρόταση για ένταξη και των ψυχαγωγικών παραγωγών στο καθεστώς επιδότησης στηρίζουν αρχικά ο ΣΚΑΪ, το Star και το Open, τα οποία έχουν περιορισμένη ή μηδενική παρουσία στη μυθοπλασία. Ωστόσο, θετικά φέρονται να βλέπουν την προοπτική και τα υπόλοιπα κανάλια, καθώς η διεύρυνση του πλαισίου θα μπορούσε να επηρεάσει συνολικά τον προγραμματικό τους σχεδιασμό.

Παράλληλα, στο υπό διαμόρφωση πακέτο προτάσεων περιλαμβάνεται και η αλλαγή του ισχύοντος ορίου που προβλέπει ότι μια σειρά μπορεί να επιδοτείται για έως δύο σεζόν, με τα κανάλια να ζητούν μεγαλύτερη ευελιξία.

Εφόσον η πρόταση προχωρήσει, το τοπίο στην παραγωγή τηλεοπτικού περιεχομένου ενδέχεται να αναδιαμορφωθεί ριζικά, επηρεάζοντας τόσο τις επενδύσεις όσο και τη στρατηγική ανάπτυξης προγραμμάτων στην ελληνική αγορά.



Πηγή: tvnea.com
Αναλυτικά τα 15' νούμερα τηλεθέασης σε όλα τα προγράμματα (2/3/2026)
Αναλυτικά τα 15' νούμερα τηλεθέασης σε όλα τα προγράμματα (2/3/2026)
Prime Time ζώνη: Πρώτο το «Ράδιο Αρβύλα» – δυνατή τριάδα στην κορυφή
Prime Time ζώνη: Πρώτο το «Ράδιο Αρβύλα» – δυνατή τριάδα στην κορυφή
