Ο ALPHA κατακτά, για μια ακόμη φορά, την κορυφή και επιβεβαιώνει τον ηγετικό του ρόλο στο σύγχρονο τηλεοπτικό περιβάλλον, μέσα από μια στρατηγική με σαφή ταυτότητα και σταθερό προσανατολισμό στην ποιότητα.Με τρεις ισχυρούς πυλώνες — Ειδήσεις, Ψυχαγωγία και Μυθοπλασία — ο ALPHA δημιουργεί ένα ολοκληρωμένο περιεχόμενο που ανταποκρίνεται στις ανάγκες του σύγχρονου κοινού και ενισχύει καθημερινά τη σχέση εμπιστοσύνης με τους τηλεθεατές.Η έγκυρη ενημέρωση, η σύγχρονη ψυχαγωγία και η δυνατή μυθοπλασία λειτουργούν συμπληρωματικά, δημιουργώντας ένα περιβάλλον αξιοπιστίας, συναισθηματικής σύνδεσης και καθημερινής συντροφιάς για τους τηλεθεατές.Η πρωτιά καταγράφεται σε μηνιαία βάση, καθώς και από την αρχή της σεζόν έως σήμερα, ενώ η δυναμική του σταθμού αποτυπώνεται και στη ζώνη υψηλής τηλεθέασης (prime time). Η ηγετική θέση του ALPHA αντανακλάται και στο δυναμικό κοινό 18-54, καθώς και στο σύνολο του κοινού, επιβεβαιώνοντας την ευρεία αποδοχή και τη διαχρονική του επιρροή.Την ίδια στιγμή, ο ALPHA είναι το μοναδικό κανάλι τη φετινή σεζόν που εμφανίζει άνοδο, επιβεβαιώνοντας τη δυναμική του και λειτουργώντας ως κινητήριος δύναμη που φέρνει το κοινό πίσω στην ελληνική τηλεόραση.Με προσήλωση στο περιεχόμενο και στρατηγική συνέπεια, ο ALPHA δεν ακολουθεί τις εξελίξεις — τις διαμορφώνει.Alpha: Πρώτος σε όλη τη διάρκεια της ημέρας από την αρχή της σεζόν!Από την έναρξη της σεζόν μέχρι σήμερα(22.09.2025 – 28.02.2026), ο ALPHA διατηρεί την πρωτιά, αποδεικνύοντας τη σταθερότητα της στρατηγικής του και τη συνεχή προτίμηση των τηλεθεατών (Δευτέρα έως Κυριακή). Συγκεκριμένα, στο σύνολο ημέρας στο σύνολο πληθυσμού είναι πρώτος με 14% και στο δυναμικό κοινό 18-54 με ποσοστό 12,9%. Πρώτος είναι και στην prime time (20:00 – 24:00) τόσο στο σύνολο πληθυσμού με 15,5% όσο και στο δυναμικό κοινό 18-54 με 13,9%.Alpha: Πρώτος και τον ΦεβρουάριοΟ ALPHA κατακτά την πρώτη θέση και τον μήνα Φεβρουάριο επιβεβαιώνοντας τη δυναμική απήχησή του τόσο στο κοινό 18-54 όσο και στο σύνολο κοινού. Συγκεκριμένα, ο Alpha είναι πρώτος στο σύνολο ημέρας, στο σύνολο πληθυσμού με 14% και στο δυναμικό κοινό 18-54 με 12,7%. Η εικόνα γίνεται ακόμη πιο ξεκάθαρη στην prime time (20:00–24:00), όπου ο Alpha κυριαρχεί με 15,3% στο σύνολο πληθυσμού και στο δυναμικό κοινό με 13,4%.Alpha News στην κορυφή και τον ΦεβρουάριοΣε μία έντονη περίοδο αναταραχών και κρίσεων εντός και εκτός συνόρων οι τηλεθεατές εμπιστεύονται τις ειδήσεις του Alpha για την ενημέρωσή τους. Όταν η επικαιρότητα επιτάσσει εγκυρότητα, αξιοπιστία και γρήγορα αντανακλαστικά, το δημοσιογραφικό δυναμικό του Alpha είναι πάντα έτοιμο να την καλύψει.Σύμφωνα με τους πίνακες τηλεθέασης, το Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων ήταν στην πρώτη θέση στο σύνολο του κοινού με ποσοστό 14,7% και στο δυναμικό κοινό με ποσοστό 12,8%, Δευτέρα έως Κυριακή, ανεξαρτήτως ώρας μετάδοσης.Και το Μεσημεριανό Δελτίο Ειδήσεων του σταθμού κατέκτησε την πρώτη θέση με ποσοστό 16,6% στο σύνολο του κοινού και 16,3% στο δυναμικό κοινό, Δευτέρα έως Κυριακή, ανεξαρτήτως ώρας μετάδοσης.Και τα Σαββατοκύριακα οι τηλεθεατές επιλέγουν τον Alpha για τη μεσημεριανή τους ενημέρωση. Το Δελτίο Ειδήσεων σημείωσε πρωτιά με ποσοστό 19% στο σύνολο και 15,6% στο δυναμικό κοινό, ανεξαρτήτως ώρας μετάδοσης.Πηγή: tvnea.com