Το «Ποιος θέλει να γίνει εκατομμυριούχος;» Grand Prize Week κατέκτησε την κορυφή της τηλεθέασης την 1η εβδομάδα προβολής του, καθώς ήταν πρώτο στη ζώνη προβολής του στο σύνολο κοινού με ποσοστό 18,1% και 1,3 μονάδες διαφορά από τον ανταγωνισμό. Άνδρες και γυναίκες τέσταραν τις γνώσεις τους μαζί με τον Γρηγόρη Αρναούτογλου και τους ξεχωριστούς παίκτες που υποδέχτηκε στην 1η Grand Prize Week του «Ποιος θέλει να γίνει εκατομμυριούχος;» με το ανδρικό κοινό να φτάνει το 21,1% και το γυναικείο να αγγίζει το 22,8%. 

Τη μάχη της τηλεθέασης κέρδισε και ο μεγάλος τελικός του «Ποιος θέλει να γίνει εκατομμυριούχος;» Grand Prize Week, την Κυριακή 1η Μαρτίου, καθώς κατέγραψε πρωτιά στη ζώνη προβολής του στο σύνολο του κοινού με ποσοστό 20,3% και διαφορά 8,0 μονάδες από το δεύτερο κανάλι, ενώ τον παρακολούθησαν, κατά μέσο όρο, 2.110.745 τηλεθεατές στο σύνολο κοινού για τουλάχιστον 1΄.

 Η 1η εβδομάδα του τουρνουά, στην οποία δόθηκαν συνολικά 44.900€, έφτασε στο τέλος της, άλλα το συναρπαστικό «Ποιος θέλει να γίνει εκατομμυριούχος» Grand Prize Week θα συνεχίσει για ακόμα 2 εβδομάδες να γράφει ιστορία στην ελληνική τηλεόραση!

Την Πέμπτη 5 Μαρτίου στις 20:00 ο Γρηγόρης Αρναούτογλου θα δώσει το σύνθημα και το mini πρωτάθλημα της 2ης εβδομάδας θα ξεκινήσει με νέους παίκτες να διεκδικούν το μεγάλο έπαθλο των 300.000€, στον τελικό της Κυριακής 8 Μαρτίου στις 20:00.

