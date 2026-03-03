2026-03-03 14:57:49
Φωτογραφία για Πρωτιά τον Φεβρουάριο στο Δυναμικό Κοινό για το Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων του Star
Το Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων του Star με τη Μάρα Ζαχαρέα στη Διεύθυνση Ειδήσεων και στην παρουσίαση, κέρδισε την πρώτη θέση στους πίνακες τηλεθέασης.

Συγκεκριμένα, το Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων του Star τον Φεβρουάριο (1-28/2/26), είναι πρώτο σε αριθμό τηλεθεατών μέσου λεπτού, που είναι και ο μόνος σωστός τρόπος σύγκρισης δελτίων, που μεταδίδονται σε διαφορετικές ώρες, από Δευτέρα έως Κυριακή, με 154.259 τηλεθεατές μέσου λεπτού, στο κοινό-στόχος, το δυναμικό κοινό 18 – 54.

Ακολουθούν το Mega με 148.978, ο Alpha με 148.773, ο ΣΚΑΪ με 98.057, ο Αnt1 με 68.802, το Open με 61.987.

Σε μια περίοδο όπου κυριάρχησαν στην επικαιρότητα μεγάλα γεγονότα, όπως ήταν οι καταστροφές από τα απανωτά κύματα κακοκαιρίας, η φονική έκρηξη στο εργοστάσιο «Βιολάντα», η αναζήτηση της 16χρονης Λόρας, η υπόθεση Παναγόπουλου, το αγροτικό συλλαλητήριο στην Αθήνα, τα επεισόδια στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο, αλλά και η υπόθεση με τις συγκλονιστικές φωτογραφίες από την εκτέλεση των 200 αντιστασιακών στην Καισαριανή, οι τηλεθεατές που ανήκουν στα δυναμικά κοινά, επέλεξαν και εμπιστεύθηκαν το δελτίο του Star για έγκυρη, έγκαιρη και πλουραλιστική ενημέρωση.

Οι ρεπόρτερ και οι τεχνικοί του Star, πάντα στην πρώτη γραμμή της επικαιρότητας, συνεχίζουν την καθημερινή τους μάχη, για άμεση και αντικειμενική καταγραφή των γεγονότων, στην Ελλάδα και τον κόσμο.

Πηγή: tvnea.com
ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ
ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ
Στην κορυφή της τηλεθέασης το «Ποιος θέλει να γίνει εκατομμυριούχος;» Grand Prize Week
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
Στην κορυφή της τηλεθέασης το «Ποιος θέλει να γίνει εκατομμυριούχος;» Grand Prize Week
Ο Πανελλήνιος Φαρμακευτικός Σύλλογος δηλώνει «παρών» στη μάχη κατά της παχυσαρκίας
ΕΠΟΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
Ο Πανελλήνιος Φαρμακευτικός Σύλλογος δηλώνει «παρών» στη μάχη κατά της παχυσαρκίας
ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ
ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ NEWSNOWGR.COM
ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ
Πρωτιά για την εκπομπή «Νύχτα αποκαλύψεων» με τον Πέτρο Κουσουλό και τον Φεβρουάριο
Πρωτιά για την εκπομπή «Νύχτα αποκαλύψεων» με τον Πέτρο Κουσουλό και τον Φεβρουάριο
ALPHA: Σταθερά πρώτος στην κορυφή με καθολική πρωτιά σε όλα τα κοινά!
ALPHA: Σταθερά πρώτος στην κορυφή με καθολική πρωτιά σε όλα τα κοινά!
Πρώτο το «The 2Night Show» και τον Φεβρουάριο
Πρώτο το «The 2Night Show» και τον Φεβρουάριο
Οι ενημερωτικές εκπομπές του MEGA πρώτη επιλογή τον Φεβρουάριο...
Οι ενημερωτικές εκπομπές του MEGA πρώτη επιλογή τον Φεβρουάριο...
Αποκαλύψεις: Στην κορυφή και τον μήνα Φεβρουάριο
Αποκαλύψεις: Στην κορυφή και τον μήνα Φεβρουάριο
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ΑΡΘΡΑ
Μπέσσυ Μάλφα: «Απολαμβάνω το
Μπέσσυ Μάλφα: «Απολαμβάνω το "Έχω παιδιά", είναι μια πολύ ωραία σειρά - Dream team το καστ του "Κάμπινγκ"»
Αγγλία: Γυναίκα μεταμφιέστηκε σε άντρα για να βρει δουλειά στον σιδηρόδρομο!
Αγγλία: Γυναίκα μεταμφιέστηκε σε άντρα για να βρει δουλειά στον σιδηρόδρομο!
Την Πέμπτη παραδίδεται σε χρήση το έργο της ανάπλασης του περιβάλλοντος χώρου του πρώην Σιδηροδρομικού Σταθμού Κορίνθου
Την Πέμπτη παραδίδεται σε χρήση το έργο της ανάπλασης του περιβάλλοντος χώρου του πρώην Σιδηροδρομικού Σταθμού Κορίνθου
Πρόσκληση για τακτική συνεδρίαση Δ.Σ. Λιμενικού Ταμείου την Παρασκευή 6 Μαρτίου.
Πρόσκληση για τακτική συνεδρίαση Δ.Σ. Λιμενικού Ταμείου την Παρασκευή 6 Μαρτίου.
Τρίτη, 3/3/2026: Εργασίες ημέρας
Τρίτη, 3/3/2026: Εργασίες ημέρας