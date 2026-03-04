2026-03-04 12:28:59
Στην κορυφή της πρωινής ενημερωτικής ζώνης βρέθηκε το Happy Day στον Alpha με 17,8% στο δυναμικό κοινό, καταγράφοντας την υψηλότερη επίδοση της ημέρας στη συγκεκριμένη κατηγορία.

Ακολούθησε η Κοινωνία Ώρα Mega με 11,9%, ενώ κοντά κινήθηκε και το Σήμερα με 11,1%, διαμορφώνοντας μια σχετικά ισορροπημένη εικόνα στη δεύτερη γραμμή.

Το Ώρα Ελλάδος σημείωσε 9,3%, το Καλημέρα Ελλάδα κατέγραψε 6,0%, ενώ το Νωρίς – Νωρίς κινήθηκε στο 3,2%, συμπληρώνοντας την κατάταξη της ζώνης.



Πηγή: tvnea.com
