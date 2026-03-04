





Την πρωτιά στην πρωινή ψυχαγωγική ζώνη κατέγραψε η Super Κατερίνα (V) με 16,6% στο δυναμικό κοινό.

Ακολούθησαν το 10 Παντού με 11,6% και Το Πρωινό με 11,4%, διαμορφώνοντας μία έντονη μάχη για τη δεύτερη θέση.

Σε χαμηλότερα επίπεδα κινήθηκαν το Breakfast@Star με 7,5%, οι Αταίριαστοι με 7,4%, το Buongiorno με 6,3% και το Πρωίαν σε Είδον με 5,2%, συμπληρώνοντας την εικόνα της ζώνης.

Πηγή: tvnea.com