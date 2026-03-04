Την κορυφή της απογευματινής ζώνης κατέγραψε το Live News με 19,0% στο δυναμικό κοινό, σημειώνοντας ξεκάθαρο προβάδισμα απέναντι στους υπόλοιπους.

Ισχυρές επιδόσεις παρουσίασαν επίσης το The Chase με 15,4% και το Deal (ΙΧ) με 15,3%, ενώ οι Οικογενειακές Ιστορίες ακολούθησαν με 14,3%, διαμορφώνοντας μια τριάδα που κρατά το ενδιαφέρον της ζώνης.

Στη μεσαία γραμμή βρέθηκαν το Τροχός της Τύχης με 11,9%, το Ρουκ Ζουκ με 8,9%, το Cash or Trash με 8,0% και οι Flat Hunters με 7,6%.

Πιο χαμηλά κινήθηκαν οι Καθαρές Κουβέντες με 9,3%, το Stoyntio 4 με 5,8%, η Έκτακτη Ενημερωτική Εκπομπή (ΣΚΑΪ) με 3,7% και το Το Χούμε! με 1,7%, ολοκληρώνοντας την εικόνα της ζώνης.

Πηγή: tvnea.com