2026-03-04 12:28:58
Φωτογραφία για Απογευματινή ζώνη: Πρώτο το «Live News» – «The Chase» και «Deal» δυνατά πίσω



Την κορυφή της απογευματινής ζώνης κατέγραψε το Live News με 19,0% στο δυναμικό κοινό, σημειώνοντας ξεκάθαρο προβάδισμα απέναντι στους υπόλοιπους.

Ισχυρές επιδόσεις παρουσίασαν επίσης το The Chase με 15,4% και το Deal (ΙΧ) με 15,3%, ενώ οι Οικογενειακές Ιστορίες ακολούθησαν με 14,3%, διαμορφώνοντας μια τριάδα που κρατά το ενδιαφέρον της ζώνης.

Στη μεσαία γραμμή βρέθηκαν το Τροχός της Τύχης με 11,9%, το Ρουκ Ζουκ με 8,9%, το Cash or Trash με 8,0% και οι Flat Hunters με 7,6%.

Πιο χαμηλά κινήθηκαν οι Καθαρές Κουβέντες με 9,3%, το Stoyntio 4 με 5,8%, η Έκτακτη Ενημερωτική Εκπομπή (ΣΚΑΪ) με 3,7% και το Το Χούμε! με 1,7%, ολοκληρώνοντας την εικόνα της ζώνης.



Πηγή: tvnea.com
ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ
ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ
Νούμερα τηλεθέασης στα προγράμματα ανα ζώνη (3/3/2026)
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
Νούμερα τηλεθέασης στα προγράμματα ανα ζώνη (3/3/2026)
Μεσημεριανή ζώνη: Πρωτιά για τις «Αποκαλύψεις» – μεγάλη διαφορά από τον ανταγωνισμό
ΕΠΟΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
Μεσημεριανή ζώνη: Πρωτιά για τις «Αποκαλύψεις» – μεγάλη διαφορά από τον ανταγωνισμό
ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ
ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ NEWSNOWGR.COM
ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ
Πρωινή ενημερωτική ζώνη: Πρώτο το «Happy Day στον Alpha»
Πρωινή ενημερωτική ζώνη: Πρώτο το «Happy Day στον Alpha»
Μεσημεριανή ζώνη: Πρωτιά για τις «Αποκαλύψεις» – μεγάλη διαφορά από τον ανταγωνισμό
Μεσημεριανή ζώνη: Πρωτιά για τις «Αποκαλύψεις» – μεγάλη διαφορά από τον ανταγωνισμό
Νούμερα τηλεθέασης στα προγράμματα ανα ζώνη (3/3/2026)
Νούμερα τηλεθέασης στα προγράμματα ανα ζώνη (3/3/2026)
Prime Time ζώνη: «Να μ’ Αγαπάς» στην κορυφή – κοντά το «MasterChef» και το «Ράδιο Αρβύλα»
Prime Time ζώνη: «Να μ’ Αγαπάς» στην κορυφή – κοντά το «MasterChef» και το «Ράδιο Αρβύλα»
Πρωινή ενημερωτική ζώνη: Πρώτη η «Κοινωνία Ώρα Mega»
Πρωινή ενημερωτική ζώνη: Πρώτη η «Κοινωνία Ώρα Mega»
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ΑΡΘΡΑ
Prime Time ζώνη: «Να μ’ Αγαπάς» στην κορυφή – κοντά το «MasterChef» και το «Ράδιο Αρβύλα»
Prime Time ζώνη: «Να μ’ Αγαπάς» στην κορυφή – κοντά το «MasterChef» και το «Ράδιο Αρβύλα»
Τετάρτη, 4/3/2026: Εργασίες ημέρας
Τετάρτη, 4/3/2026: Εργασίες ημέρας
Το σαλόνι στο Ελληνικό σπίτι διαχρονικά: από χώρο υποδοχής σε χώρο καθημερινής χρήσης
Το σαλόνι στο Ελληνικό σπίτι διαχρονικά: από χώρο υποδοχής σε χώρο καθημερινής χρήσης
Το «Τρένο της Άνοιξης» της Τσονγκκίνγκ επιστρέφει καθώς το τρένο γλιστράει μέσα από το ανθισμένο τοπίο.
Το «Τρένο της Άνοιξης» της Τσονγκκίνγκ επιστρέφει καθώς το τρένο γλιστράει μέσα από το ανθισμένο τοπίο.
Δαυίδ Σαλτιέλ: «Το Μουσείο Ολοκαυτώματος θα φέρει 300.000 επισκέπτες»
Δαυίδ Σαλτιέλ: «Το Μουσείο Ολοκαυτώματος θα φέρει 300.000 επισκέπτες»