2026-03-04 12:28:58
Φωτογραφία για Prime Time ζώνη: «Να μ’ Αγαπάς» στην κορυφή – κοντά το «MasterChef» και το «Ράδιο Αρβύλα»

 



Την κορυφή της prime time ζώνης κατέγραψε το Να μ’ Αγαπάς με 17,5% και 16,8% στα δύο επεισόδια, επιβεβαιώνοντας την ισχυρή του παρουσία στο δυναμικό κοινό.

Σημαντική επίδοση παρουσίασε και το MasterChef 10 με 15,4%, ενώ το Ράδιο Αρβύλα κινήθηκε στο 12,9%, διατηρώντας επαφή με την κορυφή.

Το Άγιος Έρωτας (II) κατέγραψε 12,1%, το Porto Leone: Στη Γειτονιά με τα Κόκκινα Φανάρια 11,1%, το Έχω Παιδιά – 2ος Κύκλος 10,4% και η Μια Νύχτα Μόνο 10,2%, ολοκληρώνοντας την πρώτη γραμμή των επιδόσεων.

Πιο χαμηλά βρέθηκαν η Γη της Ελιάς – 5ος Κύκλος με 9,3%, το Survivor με 9,9%, το Grand Hotel με 8,7%, ενώ οι Real View, Από Ηλιο σε Ηλιο, Το Παιδί και το «Γιατί ρε Πατέρα;» κινήθηκαν κάτω από 5%.

Late Night ζώνη: Πρώτο το «Οι Επικίνδυνοι» ...

Στη late night ζώνη, την κορυφή κατέγραψε η σειρά Οι Επικίνδυνοι (Star) με 10,2%, αφήνοντας πίσω το The 2Night Show με 7,7% και το Status Quo με 6,9%, διαμορφώνοντας τη συνολική εικόνα της νυχτερινής τηλεθέασης.



Πηγή: tvnea.com
ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ
ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ
Τετάρτη, 4/3/2026: Εργασίες ημέρας
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
Τετάρτη, 4/3/2026: Εργασίες ημέρας
Νούμερα τηλεθέασης στα προγράμματα ανα ζώνη (3/3/2026)
ΕΠΟΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
Νούμερα τηλεθέασης στα προγράμματα ανα ζώνη (3/3/2026)
ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ
ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ NEWSNOWGR.COM
ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ
Πρωινή ενημερωτική ζώνη: Πρώτο το «Happy Day στον Alpha»
Πρωινή ενημερωτική ζώνη: Πρώτο το «Happy Day στον Alpha»
Πρωινή ψυχαγωγική ζώνη: «Super Κατερίνα» στην κορυφή – δυνατή μάχη για τη δεύτερη θέση
Πρωινή ψυχαγωγική ζώνη: «Super Κατερίνα» στην κορυφή – δυνατή μάχη για τη δεύτερη θέση
Μεσημεριανή ζώνη: Πρωτιά για τις «Αποκαλύψεις» – μεγάλη διαφορά από τον ανταγωνισμό
Μεσημεριανή ζώνη: Πρωτιά για τις «Αποκαλύψεις» – μεγάλη διαφορά από τον ανταγωνισμό
Απογευματινή ζώνη: Πρώτο το «Live News» – «The Chase» και «Deal» δυνατά πίσω
Απογευματινή ζώνη: Πρώτο το «Live News» – «The Chase» και «Deal» δυνατά πίσω
Νούμερα τηλεθέασης στα προγράμματα ανα ζώνη (3/3/2026)
Νούμερα τηλεθέασης στα προγράμματα ανα ζώνη (3/3/2026)
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ΑΡΘΡΑ
Το σαλόνι στο Ελληνικό σπίτι διαχρονικά: από χώρο υποδοχής σε χώρο καθημερινής χρήσης
Το σαλόνι στο Ελληνικό σπίτι διαχρονικά: από χώρο υποδοχής σε χώρο καθημερινής χρήσης
Το «Τρένο της Άνοιξης» της Τσονγκκίνγκ επιστρέφει καθώς το τρένο γλιστράει μέσα από το ανθισμένο τοπίο.
Το «Τρένο της Άνοιξης» της Τσονγκκίνγκ επιστρέφει καθώς το τρένο γλιστράει μέσα από το ανθισμένο τοπίο.
Δαυίδ Σαλτιέλ: «Το Μουσείο Ολοκαυτώματος θα φέρει 300.000 επισκέπτες»
Δαυίδ Σαλτιέλ: «Το Μουσείο Ολοκαυτώματος θα φέρει 300.000 επισκέπτες»
Συντάξεις: Από 160 ως 401 ευρώ οι νέες επικουρικές για το 2026
Συντάξεις: Από 160 ως 401 ευρώ οι νέες επικουρικές για το 2026
Σύλλογοι Αλληλεγγύης στα Θύματα Τρομοκρατίας της 17Ν: “Να χαίρεστε τη ματωμένη σας τηλεθέαση”
Σύλλογοι Αλληλεγγύης στα Θύματα Τρομοκρατίας της 17Ν: “Να χαίρεστε τη ματωμένη σας τηλεθέαση”