Την κορυφή της prime time ζώνης κατέγραψε το Να μ’ Αγαπάς με 17,5% και 16,8% στα δύο επεισόδια, επιβεβαιώνοντας την ισχυρή του παρουσία στο δυναμικό κοινό.

Σημαντική επίδοση παρουσίασε και το MasterChef 10 με 15,4%, ενώ το Ράδιο Αρβύλα κινήθηκε στο 12,9%, διατηρώντας επαφή με την κορυφή.

Το Άγιος Έρωτας (II) κατέγραψε 12,1%, το Porto Leone: Στη Γειτονιά με τα Κόκκινα Φανάρια 11,1%, το Έχω Παιδιά – 2ος Κύκλος 10,4% και η Μια Νύχτα Μόνο 10,2%, ολοκληρώνοντας την πρώτη γραμμή των επιδόσεων.

Πιο χαμηλά βρέθηκαν η Γη της Ελιάς – 5ος Κύκλος με 9,3%, το Survivor με 9,9%, το Grand Hotel με 8,7%, ενώ οι Real View, Από Ηλιο σε Ηλιο, Το Παιδί και το «Γιατί ρε Πατέρα;» κινήθηκαν κάτω από 5%.

Late Night ζώνη: Πρώτο το «Οι Επικίνδυνοι» ...

Στη late night ζώνη, την κορυφή κατέγραψε η σειρά Οι Επικίνδυνοι (Star) με 10,2%, αφήνοντας πίσω το The 2Night Show με 7,7% και το Status Quo με 6,9%, διαμορφώνοντας τη συνολική εικόνα της νυχτερινής τηλεθέασης.

Πηγή: tvnea.com