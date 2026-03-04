2026-03-04 11:29:12
Φωτογραφία για Τετάρτη, 4/3/2026: Εργασίες ημέρας

 



Γλώσσα: Λόγω παράτασης της διάρκειας του τεστ ιστορίας, η άσκηση που είχαμε στη γλώσσα θα εξεταστεί αύριο, την πρώτη ώρα. Τα βιβλία και τα τετράδιά μας έμειναν στην τάξη (από όσες και όσους ήθελαν να τα αφήσουν).

Μαθηματικά: Σήμερα ξεκινά η επανάληψη στα κεφάλαια 40 - 44 (στα ποσοστά), οπότε λύνουμε τα προβλήματα της πρώτης σελίδας (1 - 4) της επαναληπτικής φωτοτυπίας που μοιράστηκε και αρχίσαμε σήμερα στην τάξη (βλέπουμε και το υλικό της σχετικής ανάρτησης).

Φυσική: Με τη ολοκλήρωση του ΦΕ3 "Από τον ηλεκτρισμό στον μαγνητισμό - Ο ηλεκτρομαγνήτης", επαναφέρουμε στο μυαλό μας τη θεωρία, τις παρατηρήσεις των πειραμάτων και το συμπέρασμα (πάντα με τη συνδρομή της αντίστοιχης ανάρτησης). Τέλος, συμπληρώνουμε την εργασία 3 (σελίδες 129 έως και 132).

Σχολική ζωή: Για αύριο Πέμπτη, 5/3, δε φέρνουμε φυσική, καθώς θα συζητήσουμε, θα προβληματιστούμε και θα δώσουμε τα δικά μας μηνύματα κατά του σχολικού εκφοβισμού (περιηγηθείτε και στο υλικό της προηγούμενης ανάρτησης). Θα κάνουμε γλώσσα και μαθηματικά το πρώτο δίωρο και επανάληψη για το επαναληπτικό κριτήριο αξιολόγησης της Πέμπτης, 12/3, στη γεωγραφία (Ευρώπη - κεφάλαια 24 έως και 29), την τελευταία ώρα.

klikstimathisi
ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ
ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ
Το «Τρένο της Άνοιξης» της Τσονγκκίνγκ επιστρέφει καθώς το τρένο γλιστράει μέσα από το ανθισμένο τοπίο.
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
Το «Τρένο της Άνοιξης» της Τσονγκκίνγκ επιστρέφει καθώς το τρένο γλιστράει μέσα από το ανθισμένο τοπίο.
Το σαλόνι στο Ελληνικό σπίτι διαχρονικά: από χώρο υποδοχής σε χώρο καθημερινής χρήσης
ΕΠΟΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
Το σαλόνι στο Ελληνικό σπίτι διαχρονικά: από χώρο υποδοχής σε χώρο καθημερινής χρήσης
ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ
ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ NEWSNOWGR.COM
ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ
Συντάξεις: Από 160 ως 401 ευρώ οι νέες επικουρικές για το 2026
Συντάξεις: Από 160 ως 401 ευρώ οι νέες επικουρικές για το 2026
Τρίτη, 3/3/2026: Εργασίες ημέρας
Τρίτη, 3/3/2026: Εργασίες ημέρας
Αναλυτικά τα 15' νούμερα τηλεθέασης σε όλα τα προγράμματα (2/3/2026)
Αναλυτικά τα 15' νούμερα τηλεθέασης σε όλα τα προγράμματα (2/3/2026)
Συντάξεις: Εως 1.080 ευρώ το μπόνους για όσους βγουν το 2026 [πίνακες]
Συντάξεις: Εως 1.080 ευρώ το μπόνους για όσους βγουν το 2026 [πίνακες]
Eurovision 2026: Πτώση για την Ελλάδα μετά την εμφάνιση στον σερβικό τελικό – Άνοδος για Φινλανδία και Ισραήλ στα στοιχήματα
Eurovision 2026: Πτώση για την Ελλάδα μετά την εμφάνιση στον σερβικό τελικό – Άνοδος για Φινλανδία και Ισραήλ στα στοιχήματα
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ΑΡΘΡΑ
Δαυίδ Σαλτιέλ: «Το Μουσείο Ολοκαυτώματος θα φέρει 300.000 επισκέπτες»
Δαυίδ Σαλτιέλ: «Το Μουσείο Ολοκαυτώματος θα φέρει 300.000 επισκέπτες»
Συντάξεις: Από 160 ως 401 ευρώ οι νέες επικουρικές για το 2026
Συντάξεις: Από 160 ως 401 ευρώ οι νέες επικουρικές για το 2026
Σύλλογοι Αλληλεγγύης στα Θύματα Τρομοκρατίας της 17Ν: “Να χαίρεστε τη ματωμένη σας τηλεθέαση”
Σύλλογοι Αλληλεγγύης στα Θύματα Τρομοκρατίας της 17Ν: “Να χαίρεστε τη ματωμένη σας τηλεθέαση”
ΣΤΟ GAMING ΟΙ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΕΙΣ ΠΥΡΗΝΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ ΔΕΝ ΠΑΡΟΥΣΙΑΖΕΙ ΑΠΟΚΛΙΜΑΚΩΣΗ ΣΤΟ 95% ΤΩΝ ΠΑΙΧΝΙΔΙΩΝ
ΣΤΟ GAMING ΟΙ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΕΙΣ ΠΥΡΗΝΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ ΔΕΝ ΠΑΡΟΥΣΙΑΖΕΙ ΑΠΟΚΛΙΜΑΚΩΣΗ ΣΤΟ 95% ΤΩΝ ΠΑΙΧΝΙΔΙΩΝ
ΜΙΚΡΟΙ ΧΩΡΟΙ: Επιλογές πλήρους αξιοποίησης του χώρου σε 35τμ
ΜΙΚΡΟΙ ΧΩΡΟΙ: Επιλογές πλήρους αξιοποίησης του χώρου σε 35τμ