Γλώσσα: Λόγω παράτασης της διάρκειας του τεστ ιστορίας, η άσκηση που είχαμε στη γλώσσα θα εξεταστεί αύριο, την πρώτη ώρα. Τα βιβλία και τα τετράδιά μας έμειναν στην τάξη (από όσες και όσους ήθελαν να τα αφήσουν).Μαθηματικά: Σήμερα ξεκινά η επανάληψη στα κεφάλαια 40 - 44 (στα ποσοστά), οπότε λύνουμε τα προβλήματα της πρώτης σελίδας (1 - 4) της επαναληπτικής φωτοτυπίας που μοιράστηκε και αρχίσαμε σήμερα στην τάξη (βλέπουμε και το υλικό της σχετικής ανάρτησης).Φυσική: Με τη ολοκλήρωση του ΦΕ3 "Από τον ηλεκτρισμό στον μαγνητισμό - Ο ηλεκτρομαγνήτης", επαναφέρουμε στο μυαλό μας τη θεωρία, τις παρατηρήσεις των πειραμάτων και το συμπέρασμα (πάντα με τη συνδρομή της αντίστοιχης ανάρτησης). Τέλος, συμπληρώνουμε την εργασία 3 (σελίδες 129 έως και 132).Σχολική ζωή: Για αύριο Πέμπτη, 5/3, δε φέρνουμε φυσική, καθώς θα συζητήσουμε, θα προβληματιστούμε και θα δώσουμε τα δικά μας μηνύματα κατά του σχολικού εκφοβισμού (περιηγηθείτε και στο υλικό της προηγούμενης ανάρτησης). Θα κάνουμε γλώσσα και μαθηματικά το πρώτο δίωρο και επανάληψη για το επαναληπτικό κριτήριο αξιολόγησης της Πέμπτης, 12/3, στη γεωγραφία (Ευρώπη - κεφάλαια 24 έως και 29), την τελευταία ώρα.

