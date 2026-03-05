greece-salonikia

Ο πόλεμος του Ισραήλ εναντίον του Ιράν εισέρχεται στη δεύτερη και ίσως ακόμη πιο σκληρή φάση του: επιθέσεις με μαχητικά αεροσκάφη σε θέσεις βαλλιστικών πυραύλων που είναι θαμμένες βαθιά στο έδαφος.Την εξέλιξη μεταφέρουν στο Reuters δύο πηγές με γνώση των στρατιωτικών σχεδιασμών του Ισραήλ.Η κοινή αεροπορική επίθεση με τις ΗΠΑ στο Ιράν πλησιάζει στο τέλος της πρώτης εβδομάδας, με ομοβροντίες που εξόντωσαν του ηγέτες του θεοκρατικού καθεστώτος αλλά και πλήγματα σε εκατοντάδες ιρανικούς εκτοξευτές πυραύλων πάνω από το έδαφος που θα μπορούσαν να στοχεύσουν ισραηλινές πόλεις.Η δεύτερη φάση θα περιλαμβάνει επιθέσεις σε καταφύγια αποθήκευσης βαλλιστικών πυραύλων και εξοπλισμού, ανέφεραν οι πηγές, οι οποίες μίλησαν υπό τον όρο της ανωνυμίας.Μία από τις πηγές ανέφερε ότι το Ισραήλ στόχευε να εξουδετερώσει την ικανότητα του Ιράν να εξαπολύει αεροπορικές επιθέσεις στο Ισραήλ μέχρι το τέλος του πολέμου.Ο ισραηλινός στρατός ισχυρίζεται ήδη ότι μαζί με τον αμερικανικό έχουν αναλάβει τον έλεγχο μεγάλου μέρους του εναέριου χώρου του Ιράν ήδη από τις πρώτες ημέρες των επιθέσεων.Σε σημερινή ανακοίνωσή του, ο IDF ανέφερε ότι, κατά τη διάρκεια της νύχτας, η Πολεμική Αεροπορία έπληξε «υπόγεια υποδομή που χρησιμοποιείται από το ιρανικό καθεστώς για την αποθήκευση βαλλιστικών πυραύλων και χώρους αποθήκευσης πυραύλων που προορίζονται για χρήση εναντίον αεροσκαφών».Οι εκτιμήσεις για το πυραυλικό απόθεμα του Ιράν ποικίλλουν σημαντικά, από περίπου 2.500 πριν από τον πόλεμο, σύμφωνα με τον ισραηλινό στρατό, έως περίπου 6.000 σύμφωνα με άλλους αναλυτές. Ο αριθμός των πυραύλων που απομένουν ίσως αποδειχθεί κρίσιμος για την εξέλιξη του πολέμου.Ο ισραηλινός στρατός δεν έχει ανακοινώσει προηγουμένως επιθέσεις σε υπόγειες πυραυλικές εγκαταστάσεις, σύμφωνα τουλάχιστον με τις δημόσιες τοποθετήσεις στελεχών του από την έναρξη των κοινών επιθέσεων ΗΠΑ-Ισραήλ το Σάββατο 28ης Φεβρουαρίου.