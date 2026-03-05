2026-03-05 17:27:32
Φωτογραφία για Το Ισραήλ περνά στη δεύτερη φάση του πολέμου: Στόχος οι υπόγειες πυραυλικές εγκαταστάσεις του Ιράν
 Ο πόλεμος του Ισραήλ εναντίον του Ιράν εισέρχεται στη δεύτερη και ίσως ακόμη πιο σκληρή φάση του: επιθέσεις με μαχητικά αεροσκάφη σε θέσεις βαλλιστικών πυραύλων που είναι θαμμένες βαθιά στο έδαφος.

Την εξέλιξη μεταφέρουν στο Reuters δύο πηγές με γνώση των στρατιωτικών σχεδιασμών του Ισραήλ.

Η κοινή αεροπορική επίθεση με τις ΗΠΑ στο Ιράν πλησιάζει στο τέλος της πρώτης εβδομάδας, με ομοβροντίες που εξόντωσαν του ηγέτες του θεοκρατικού καθεστώτος αλλά και πλήγματα σε εκατοντάδες ιρανικούς εκτοξευτές πυραύλων πάνω από το έδαφος που θα μπορούσαν να στοχεύσουν ισραηλινές πόλεις.

Η δεύτερη φάση θα περιλαμβάνει επιθέσεις σε καταφύγια αποθήκευσης βαλλιστικών πυραύλων και εξοπλισμού, ανέφεραν οι πηγές, οι οποίες μίλησαν υπό τον όρο της ανωνυμίας.

Μία από τις πηγές ανέφερε ότι το Ισραήλ στόχευε να εξουδετερώσει την ικανότητα του Ιράν να εξαπολύει αεροπορικές επιθέσεις στο Ισραήλ μέχρι το τέλος του πολέμου.


Ο ισραηλινός στρατός ισχυρίζεται ήδη ότι μαζί με τον αμερικανικό έχουν αναλάβει τον έλεγχο μεγάλου μέρους του εναέριου χώρου του Ιράν ήδη από τις πρώτες ημέρες των επιθέσεων.

Σε σημερινή ανακοίνωσή του, ο IDF ανέφερε ότι, κατά τη διάρκεια της νύχτας, η Πολεμική Αεροπορία έπληξε «υπόγεια υποδομή που χρησιμοποιείται από το ιρανικό καθεστώς για την αποθήκευση βαλλιστικών πυραύλων και χώρους αποθήκευσης πυραύλων που προορίζονται για χρήση εναντίον αεροσκαφών».

Οι εκτιμήσεις για το πυραυλικό απόθεμα του Ιράν ποικίλλουν σημαντικά, από περίπου 2.500 πριν από τον πόλεμο, σύμφωνα με τον ισραηλινό στρατό, έως περίπου 6.000 σύμφωνα με άλλους αναλυτές. Ο αριθμός των πυραύλων που απομένουν ίσως αποδειχθεί κρίσιμος για την εξέλιξη του πολέμου.

Ο ισραηλινός στρατός δεν έχει ανακοινώσει προηγουμένως επιθέσεις σε υπόγειες πυραυλικές εγκαταστάσεις, σύμφωνα τουλάχιστον με τις δημόσιες τοποθετήσεις στελεχών του από την έναρξη των κοινών επιθέσεων ΗΠΑ-Ισραήλ το Σάββατο 28ης Φεβρουαρίου.
greece-salonikia
ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ
ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ
Φόβοι για χάος στη ναυτιλία - Πάνω από 600 πλοία μεταφοράς κοντέινερ ψάχνουν... λιμάνι
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
Φόβοι για χάος στη ναυτιλία - Πάνω από 600 πλοία μεταφοράς κοντέινερ ψάχνουν... λιμάνι
Τέσσερα νέα ξένα πανεπιστήμια κατέθεσαν αίτηση για παραρτήματα στην Ελλάδα – Ποια είναι
ΕΠΟΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
Τέσσερα νέα ξένα πανεπιστήμια κατέθεσαν αίτηση για παραρτήματα στην Ελλάδα – Ποια είναι
ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ
ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ NEWSNOWGR.COM
ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ
ΙΡΑΝ: ΟΡΓΗ ΕΝΑΝΤΙΑ ΣΤΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ : Στον ΣΚΑΪ σήμερα στις 21:00
ΙΡΑΝ: ΟΡΓΗ ΕΝΑΝΤΙΑ ΣΤΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ : Στον ΣΚΑΪ σήμερα στις 21:00
NYT:
NYT: "Ανοιχτές" οι μυστικές υπηρεσίες του Ιράν σε συνομιλίες με τη CIA για τερματισμό του πολέμου
Reuters: Οι επιθέσεις του Ιράν με drones θα μπορούσαν να διαταράξουν τα Στενά του Ορμούζ για μήνες
Reuters: Οι επιθέσεις του Ιράν με drones θα μπορούσαν να διαταράξουν τα Στενά του Ορμούζ για μήνες
Πρωινή ψυχαγωγική ζώνη: «Super Κατερίνα» στην κορυφή – δυνατή μάχη για τη δεύτερη θέση
Πρωινή ψυχαγωγική ζώνη: «Super Κατερίνα» στην κορυφή – δυνατή μάχη για τη δεύτερη θέση
Ποιοι οι κίνδυνοι για την ελληνική οικονομία από την ανάφλεξη μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν
Ποιοι οι κίνδυνοι για την ελληνική οικονομία από την ανάφλεξη μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ΑΡΘΡΑ
Πώς να δημιουργήσετε σκιά σε μπαλκόνι χωρίς τέντα
Πώς να δημιουργήσετε σκιά σε μπαλκόνι χωρίς τέντα
Το MEGA εγκαινιάζει το «Markos by Night»
Το MEGA εγκαινιάζει το «Markos by Night»
Πρωινή ενημερωτική ζώνη: Το «Happy Day» οδηγεί την κούρσα – μάχη Mega και ΣΚΑΪ πίσω του
Πρωινή ενημερωτική ζώνη: Το «Happy Day» οδηγεί την κούρσα – μάχη Mega και ΣΚΑΪ πίσω του
Πρωινή ψυχαγωγική ζώνη: Σαρωτική η «Super Κατερίνα»
Πρωινή ψυχαγωγική ζώνη: Σαρωτική η «Super Κατερίνα»
Μεσημεριανή ζώνη: Πρώτες οι «Αποκαλύψεις» – κοντά «Αλήθειες με τη Ζήνα» και «Live You»
Μεσημεριανή ζώνη: Πρώτες οι «Αποκαλύψεις» – κοντά «Αλήθειες με τη Ζήνα» και «Live You»