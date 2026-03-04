2026-03-04 17:46:20

Η βύθιση του ιρανικoύ πλοίου από αμερικανική τορπίλη ειναι η πρώτη τέτοιου είδους βύθιση εχθρικού πλοίου από τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, σύμφωνα με όσα δήλωσε ο υπουργός Πολέμου Πιτ Χέγκσεθ το πρωί της Τετάρτης.



Ο Χέγκσεθ, πλαισιωμένος από τον επικεφαλής του Μικτού Επιτελείου Ενόπλων Δυνάμεων, στρατηγό Νταν Κέιν, ενημέρωσε τους δημοσιογράφους στο Πεντάγωνο για την επιχείρηση με την κωδική ονομασία «Operation Epic Fury» στο Ιράν.



«Ένα αμερικανικό υποβρύχιο βύθισε ιρανικό πολεμικό πλοίο που θεωρούσε ότι ήταν ασφαλές σε διεθνή ύδατα», ανέφερε ο Χέγκσεθ. «Αντ’ αυτού, βυθίστηκε από τορπίλη. Σιωπηλός θάνατος. Είναι η πρώτη βύθιση εχθρικού πλοίου με τορπίλη από τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο.



Ο στρατηγός Κέιν δήλωσε ότι το ιρανικό σκάφος «εξουδετερώθηκε» στο πλαίσιο ταχείας ναυτικής επίθεσης, με τη χρήση μίας τορπίλης τύπου Mark 48. Πρόσθεσε ότι το Πολεμικό Ναυτικό των ΗΠΑ πέτυχε «άμεσο αποτέλεσμα, στέλνοντας το πολεμικό πλοίο στον βυθό».



«Το ιρανικό ναυτικό βρίσκεται πλέον στον βυθό του Περσικού Κόλπου. Ανίκανο για μάχη, αποδεκατισμένο, κατεστραμμένο, ηττημένο. Διαλέξτε επίθετο», δήλωσε χαρακτηριστικά. «Χθες το βράδυ βυθίσαμε το κορυφαίο τους πλοίο, το Soleimani. Φαίνεται πως ο Πρόεδρος τον νίκησε δύο φορές. Το ναυτικό τους δεν αποτελεί πλέον απειλητικό παράγοντα. Δεν υπάρχει πια» πρόσθεσε ο χέγκσεθ αναφερόμενο και στη βύθιση της κορβέτας Σολεϊμανί.

greece-salonikia

ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ