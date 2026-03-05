





Ξεκάθαρη πρωτιά στην πρωινή ψυχαγωγική ζώνη κατέγραψε η Super Κατερίνα με 18,9% στο δυναμικό κοινό, αφήνοντας σημαντική απόσταση από τον ανταγωνισμό.

Στη δεύτερη θέση βρέθηκαν οι Αταίριαστοι με 12,8%, ενώ κοντά κινήθηκε και το 10 Παντού με 11,2%. Το Buongiorno κατέγραψε 10,0%, παραμένοντας σε διψήφια τροχιά.

Πιο χαμηλά κινήθηκαν το Το Πρωινό με 8,2% και το Breakfast@Star με 7,2%, ενώ το Πρωίαν σε Είδον σημείωσε 4,4%, καταγράφοντας τη χαμηλότερη επίδοση της ζώνης.

Πηγή: tvnea.com