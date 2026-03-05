2026-03-05 11:18:45
Την κορυφή της μεσημεριανής ζώνης κατέγραψαν οι Αποκαλύψεις με 10,4% στο δυναμικό κοινό, σημειώνοντας την υψηλότερη επίδοση στη συγκεκριμένη ώρα.
Ακολούθησαν οι Αλήθειες με τη Ζήνα με 9,4%, ενώ το Live You κινήθηκε στο 8,7%, διαμορφώνοντας μια σχετικά κοντινή τριάδα στη ζώνη.
Η Έκτακτη Επικαιρότητα (Open) σημείωσε 8,4%, παραμένοντας κοντά στον ανταγωνισμό, ενώ η Pop Μαγειρική – 8ος Κύκλος περιορίστηκε στο 1,9%, καταγράφοντας τη χαμηλότερη επίδοση της ζώνης.
Πηγή: tvnea.com
