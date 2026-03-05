2026-03-05 11:18:45
Φωτογραφία για Μεσημεριανή ζώνη: Πρώτες οι «Αποκαλύψεις» – κοντά «Αλήθειες με τη Ζήνα» και «Live You»



 Την κορυφή της μεσημεριανής ζώνης κατέγραψαν οι Αποκαλύψεις με 10,4% στο δυναμικό κοινό, σημειώνοντας την υψηλότερη επίδοση στη συγκεκριμένη ώρα.

Ακολούθησαν οι Αλήθειες με τη Ζήνα με 9,4%, ενώ το Live You κινήθηκε στο 8,7%, διαμορφώνοντας μια σχετικά κοντινή τριάδα στη ζώνη.

Η Έκτακτη Επικαιρότητα (Open) σημείωσε 8,4%, παραμένοντας κοντά στον ανταγωνισμό, ενώ η Pop Μαγειρική – 8ος Κύκλος περιορίστηκε στο 1,9%, καταγράφοντας τη χαμηλότερη επίδοση της ζώνης.



Πηγή: tvnea.com
ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ
ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ
Απογευματινή ζώνη: «Οικογενειακές Ιστορίες» πρώτη – οριακή μάχη με «Live News» και «Deal»
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
Απογευματινή ζώνη: «Οικογενειακές Ιστορίες» πρώτη – οριακή μάχη με «Live News» και «Deal»
Πρωινή ψυχαγωγική ζώνη: Σαρωτική η «Super Κατερίνα»
ΕΠΟΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
Πρωινή ψυχαγωγική ζώνη: Σαρωτική η «Super Κατερίνα»
ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ
ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ NEWSNOWGR.COM
ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ
Πρωινή ενημερωτική ζώνη: Το «Happy Day» οδηγεί την κούρσα – μάχη Mega και ΣΚΑΪ πίσω του
Πρωινή ενημερωτική ζώνη: Το «Happy Day» οδηγεί την κούρσα – μάχη Mega και ΣΚΑΪ πίσω του
Πρωινή ψυχαγωγική ζώνη: Σαρωτική η «Super Κατερίνα»
Πρωινή ψυχαγωγική ζώνη: Σαρωτική η «Super Κατερίνα»
Απογευματινή ζώνη: «Οικογενειακές Ιστορίες» πρώτη – οριακή μάχη με «Live News» και «Deal»
Απογευματινή ζώνη: «Οικογενειακές Ιστορίες» πρώτη – οριακή μάχη με «Live News» και «Deal»
Prime Time ζώνη: «Το Σόι Σου» στην κορυφή – κοντά το «Μπαμπά σ’ Αγαπώ»
Prime Time ζώνη: «Το Σόι Σου» στην κορυφή – κοντά το «Μπαμπά σ’ Αγαπώ»
Νούμερα τηλεθέασης στα προγράμματα ανα ζώνη (4/3/2026)
Νούμερα τηλεθέασης στα προγράμματα ανα ζώνη (4/3/2026)
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ΑΡΘΡΑ
Prime Time ζώνη: «Το Σόι Σου» στην κορυφή – κοντά το «Μπαμπά σ’ Αγαπώ»
Prime Time ζώνη: «Το Σόι Σου» στην κορυφή – κοντά το «Μπαμπά σ’ Αγαπώ»
Νούμερα τηλεθέασης στα προγράμματα ανα ζώνη (4/3/2026)
Νούμερα τηλεθέασης στα προγράμματα ανα ζώνη (4/3/2026)
Πέμπτη, 5/3/2026: Εργασίες ημέρας
Πέμπτη, 5/3/2026: Εργασίες ημέρας
ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΧΟΡΟΕΣΠΕΡΙΔΑ ΣΑΒΒΑΤΟ 7 ΜΑΡΤΙΟΥ 2026
ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΧΟΡΟΕΣΠΕΡΙΔΑ ΣΑΒΒΑΤΟ 7 ΜΑΡΤΙΟΥ 2026
Γρίπη: Ποια στελέχη του ιού αναμένεται να επικρατήσουν το 2026-2027 – Οι συστάσεις του ΠΟΥ για τα εμβόλια
Γρίπη: Ποια στελέχη του ιού αναμένεται να επικρατήσουν το 2026-2027 – Οι συστάσεις του ΠΟΥ για τα εμβόλια