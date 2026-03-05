Στην κορυφή της prime time ζώνης βρέθηκε το Το Σόι Σου. VI με 19,6%, επιβεβαιώνοντας την κυριαρχία του στο δυναμικό κοινό 18-54. Πολύ κοντά ακολούθησε το Μπαμπά σ’ Αγαπώ με 18,9%, ενώ το Ράδιο Αρβύλα σημείωσε 13,7%, κρατώντας υψηλή θέση στη ζώνη.

Στην ίδια γραμμή κινήθηκαν και οι Άγιος Έρωτας (II) με 13,6% και το Al Tsantiri Niouz με 15,4%, δημιουργώντας ένα ισχυρό πλέγμα κορυφαίων επιδόσεων.

Πιο πίσω, αλλά σε διψήφια ποσοστά, βρέθηκαν το MasterChef 10 με 11,4%, το Grand Hotel με 10,5% και το Survivor με 10,0%.

Στα υπόλοιπα προγράμματα, το Τότε και Τώρα σημείωσε 7,7%, τα Παιχνίδια Εκδίκησης 7,3%, το Ο Γιατρός II (E) 5,7%, ενώ οι Real View και το Από Ήλιο σε Ήλιο κινήθηκαν πολύ χαμηλά με 2,1% και 1,2% αντίστοιχα.

Late Night ζώνη: Σφιχτή μάχη κορυφής

Στη late night ζώνη, την πρωτοκαθεδρία μοιράστηκαν σχεδόν ισότιμα η Μεγάλη Εικόνα με 9,3% και η Νύχτα Αποκαλύψεων με 9,1%, ενώ αντίστοιχα το Η Αρπαγή 3 (Star) σημείωσε 9,1%, ολοκληρώνοντας την τριάδα των δυνατών προγραμμάτων.

Πιο χαμηλά κινήθηκε η Κοινωνία Άνω Κάτω με 2,4%, δείχνοντας τη διαφορά των δυνατών προγραμμάτων από τα υπόλοιπα.

